Na Curuzu, Paysandu se apresenta para a pré-temporada nesta terça-feira (27)

O Paysandu inicia oficialmente a temporada 2023 nesta terça-feira (27), com a apresentação do elenco, na Curuzu.. O grupo de jogadores inicia a partir de hoje os treinos visando, neste momento, a estreia no Campeonato Paraense. O primeiro jogo do Papão no estadual será contra o Bragantino, no dia 22 de janeiro (um domingo), às 17h, no próprio estádio bicolor.

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, pelo menos seis jogadores desembarcaram em Belém: Robert Hernández, Genílson, Stéfano Pino, Rithely, João Pedro e Paulo Henrique. Eles se juntam aos demais que treinarão na Curuzu.

Como ocorre em todos os clubes no início de uma pré-temporada, os primeiros dias serão dedicados a exames e avaliações físicas. A partir daí, o técnico bicolor, Márcio Fernandes, poderá conhecer os novos reforços para 2023 com trabalhos em campo e com bola.

Após este período inicial, o Paysandu viajará no dia 9 de janeiro para Barcarena, interior do Estado, para a realização de uma intertemporada. Este será o terceiro ano consecutivo em que o Bicola fará a preparação no município do Nordeste do Pará. O clube também busca realizar amistosos, antes de entrar oficialmente em campo.

Veja o elenco do Paysandu que fará a pré-temporada de 2023

Goleiros

Thiago Coelho

Gabriel Bernard

Cláudio Vitor

Victor Souza

Laterais

Samuel Santos

Eltinho

Igor Bosel

Zagueiros

Genílson

Naylhor

Henríquez Bocanegra

Wanderson

Volantes

Bileu

Éric

Jiménez

Paulo Henrique

Rithely

João Vieira

Meias

Gabriel Davis

Robert Hernández

Ricardinho

João Pedro

Atacantes

Dioguinho

Roger

Dalberto

Stéfano Pinho

Mário Sérgio

Bruno Alves