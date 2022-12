Atacante ex-Paysandu, Bergson é o segundo maior artilheiro do mundo, afirma portal

O atacante Bergson, ex-Paysandu, é um dos maiores artilheiros da temporada de 2022 no futebol mundial. Com 46 gols marcados em 36 partidas pelo Johor FC, da Malásia, o jogador brasileiro teve um ano mais artilheiro que grandes nomes do futebol mundial Erling Haaland e Robert Lewandowski.

Segundo o portal UOL, no mundo, o único jogador que balançou as redes mais que Bergson foi o atacante francês Kylian Mbappé, vice-campeão da Copa do Mundo de 2022. Somando partidas pelo PSG e pela seleção da França, o jovem jogador de 24 anos balançou as redes 55 vezes, em 55 partidas.

Completam o pódio outro jogador que também atua no futebol brasileiro: o atacante do Fluminense, Germán Cano. Em 70 partidas com a camisa tricolor, o atleta marcou 44 vezes.

Veja a lista completa de artilheiros

55 gols - Mbappé (PSG e França) - 55 jogos 46 gols - Bergson (Johor FC) - 36 jogos 44 gols - Cano (Fluminense) - 70 jogos 42 gols - Haaland (Borussia Dortmund, Manchester City e Noruega) - 40 jogos 42 gols - Lewandowski (Bayern Munique, Barcelona e Polônia) - 50 jogos 37 gols - Nkunku (RB Leipizg e França) - 58 jogos 36 gols - Taremi (Porto e Irã) - 54 jogos 35 gols - Messi (PSG e Argentina) - 51 jogos 34 gols - Harry Kane (Tottenham e Inglaterra) - 61 jogos.

Bergson

Bergson jogou pelo Paysandu em 2017, marcando o gol do título estadual. Pelo time da Curuzu, foram 47 jogos na temporada e 28 gols marcados. O atacante deixou o Papão no final da temporada, quando se transferiu para o Athletico Paranaense.