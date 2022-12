Não fechou o grupo? Paysandu ainda busca de três a quatro jogadores para o início do Parazão

O Paysandu realizou a apresentação dos jogadores para a temporada 2023 nesta semana, mas o grupo de atletas do Papão que iniciará o Parazão 2023, ainda não está fechado. O clube alviceleste ainda terá mais três ou quatro contratações até o início do campeonato. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube bicolor a O Liberal.

O time alviceleste conta atualmente com 27 jogadores no elenco, incluindo os garotos das categorias de base, que tiveram seus contratos renovados na última semana, porém, o clube bicolor está no mercado e ainda quer algumas peças para iniciar o Campeonato Paraense. Algumas posições são prioridades para os dirigentes e comissão técnica, como o meio-campo e o ataque.

Pré-temporada bicolor

A diretoria alviceleste busca alguns atletas e também aguarda as avaliações dos testes físicos, além dos exames dos jogadores contratados e dos que retornaram ao time após o período de férias. Outra pendência é a avaliação dos jogadores da base, que estão no elenco, que irão compor a pré-temporada e aguardam um parecer do técnico Márcio Fernandes, após a conclusão do período da pré-temporada, que será realizada a partir do dia 9 de janeiro na cidade de Barcarena, no nordeste paraense.

O Paysandu terá o calendário cheio em 2023. O Papão da Curuzu terá pela frente o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia bicolor na temporada será dia 22 de janeiro, domingo, às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém, diante do Bragantino, pelo Campeonato Paraense.