Após criticar Remo e Paysandu, Yago Pikachu é apresentado no Fortaleza e foca na Copa Libertadores

Ele está de volta! Após saída para o Japão, o jogador paraense Yago Pikachu, retornou ao Fortaleza-CE e foi apresentado no Tricolor do Pici. Yago Pikachu assinou contrato por dois anos com Shimizu S-Pulse, mas acabou sendo rebaixado com a equipe e optou pela volta ao Brasil.

O jogador deu prioridade ao Fortaleza, clube que conquistou títulos e fez história no Brasileirão, eleito o melhor lateral-direito da competição. Pikachu falou da escolha pelo Fortaleza, família e decisões de retornar ao país.

“Não esperava que seria tão rápido. Até porque assinei por dois anos e meio e sempre deixei claro que pretendia sempre cumprir os meus contratos. Mas não depende só de mim, tenho uma família, tenho filhas que dependem das minhas decisões. Conversando com o clube lá, com a oportunidade de voltar, dei a prioridade para o Fortaleza e consequentemente o retorno se concretizou", explicou.

Pikachu não entrará em campo no primeiro mata-mata da pré-Libertadores, já que cumprirá suspensão, após ser expulso na competição deste ano pelo clube Nordestino e terá que cumprir dois jogos longe do time. Caso o Leão avance, Pikachu estará disponível para jogar. Na atual temporada, o Fortaleza chegou às oitavas de finais, mas foi eliminado pelo Estudiantes, da Argentina.

O Fortaleza terá um calendário cheio em 2023 e a temporada inicia para o Leão do Pici no dia 15 de janeiro, pelo Campeonato Cearense, quando irá enfrentar o Iguatu-CE, pela primeira rodada do estadual.

Natural de Belém, Yago Pikachu foi revelado nas categorias de base do Paysandu, foi campeão estadual pelo Papão e conquistou dois acessos à Série B pelo clube, até ser vendido e ir parar no Vasco da Gama-RJ. No clube carioca foi campeão estadual, mas o rebaixamento na temporada 2020, colocou um ponto final na relação entre Pikachu e Gigante da Colina. Já no Fortaleza, Pikachu ganhou dois títulos estaduais e uma Copa do Nordeste, além ter conquistado o torcedor. Em duas temporadas, Yago realizou 94 partidas pelo FEC, marcou 29 gols e deu oito assistências.