Títulos, acessos e maior lateral artilheiro; confira os números de Pikachu por Paysandu, Vasco e Fortaleza

Um dos principais destaques do futebol brasileiro na última temporada, o lateral-direito paraense Yago Pikachu está malas prontas para jogar no Japão, onde irá atuar pelo Shimizu S-Pulse, clube que pagou a multa rescisória no valor de R$5 milhões junto ao Fortaleza-CE e acertou com o jogador por duas temporadas e meia.

Natural de Belém, Yago Pikachu iniciou no futsal da Tuna Luso Brasileira comandando pelo técnico Capitão e ingressou no futebol do Paysandu, ainda nas categorias de base. Ganhou oportunidades e seguiu no profissional bicolor, desbancou alguns nomes na posição e se consolidou na lateral-direita do Papão por quatro temporadas seguidas, até ser negociado com o Vasco.

Veja os números do jogador no Paysandu, Vasco e Fortaleza

Pikachu foi destaque no Papão, subiu para o profissional e deixou o clube bicolor em 2015. Foram 213 partidas pelo Paysandu, 62 gols marcados e um título do Campeonato Paraense, além de dois acessos para a Série B (2012 e 2014).

O atleta passou pelo Vasco da Gama, conquistou um título Carioca em 2016 e foi destaque da equipe, principalmente na temporada 2018, quando balançou as redes 19 vezes. Com a camisa do Gigante da Colina, foram 248 partidas e conquistou o posto de maior lateral artilheiro da história do Vasco, ultrapassando Felipe, com 39 gols.

Já no Fortaleza Yago Pikachu teve o auge da carreira, foram 94 jogos, 29 gols, 16 assistências, além de ter conquistado dois títulos estaduais e um da Copa do Nordeste. Pelo Tricolor foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão da Série A, no ano passado.