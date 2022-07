Yago Pikachu se despede do Fortaleza e acerta com clube japonês; Paysandu recebe porcentagem

O lateral-direito/meia Yago Pikachu fez o último jogo com a camisa do Fortaleza. O jogador confirmou à imprensa local que aceitou a proposta do futebol japonês e vai defender o Shimizu S-Pulse, que é treinador por Zé Ricardo. Ídolo do Paysandu, o paraense teve a multa rescisória executada pelo clube asiático, no valor de R$ 5 milhões.

Aliás, Pikachu se despediu do Fortaleza com estilo. Apesar da derrota do time no clássico contra o Ceará, na noite de quarta-feira (13), por 1 a 0, o Leão Cearense se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque o agora ex-time de Pikachu venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

Yago Píkachu tinha contrato com o Fortaleza até o final de 2023. O interesse do futebol japonês, veio por indicação do técnico Zé Ricardo, que trabalhou com Yago em 2017 e 2018 no Vasco da Gama.

Yago Pikachu estava desde 2021 no Fortaleza. Em 94 partidas pelo clube, marcou 29 gols, além de distribuir 16 assistências. Formado pelo Paysandu, Pikachu tem 213 partidas e 62 gols, sendo um dos maiores ídolos recentes de ambos os clubes, Leão Cearense e Papão.

Mecanismo de solidariedade

De acordo com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em entrevista ao O Liberal, o Papão pode ter direito até 4% da transferência de Pikachu - ou seja, R$ 200 mil.. O mandatário afirmou que solicitou ao jurídico do Papão para verificar as regras do Mecanismo de Solidariedade da FIFA para certificar do percentual correto que deve ser recebido.