Yago Pikachu se despede do Fortaleza e Paysandu deseja boa sorte: 'Ídolo!'

Como informado por O Liberal, o lateral/meia paraense Yago Pikachu acertou com o Shimizu S-Pulse, do Japão. O jogador, ex-Paysandu, deixou o Fortaleza, e aproveitou para escrever um texto de despedida para o Leão Cearense. Entre vários comentários desejando sucesso, o Paysandu escreveu: 'boa sorte, ídolo!'

Vale lembrar, o departamento jurídico do Paysandu vai fazer um pedido à Fifa para que o clube receba uma porcentagem da transferência envolvendo o meia Yago Pikachu. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger. O clube pode ter direito até 4% da transferência de Pikachu.

Confira a mensagem de despedida de Yago Pikachu: