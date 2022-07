Paysandu: relembre atacantes que chegaram desacreditados e que deixaram o clube como goleadores

O Paysandu fechou a contratação do atacante Dalberto, de 27 anos, que estava no CSA-AL, atuando na Série B. Somando suas últimas três equipes, Sport-PE, Coritiba-PR, Dalberto marcou apenas três vezes em 42 partidas, um gol a cada 12 jogos.

A diretoria bicolor contratou algumas peças nos últimos anos em que chegaram ao clube com números baixos, mas acabaram “se encontrando” no Papão e terminando as temporadas com saldos positivos e deixaram o torcedor bicolor com saudades, confira alguns exemplos.

Bergson – Chegou ao Paysandu vindo do Náutico-PE e com nove gols marcados na última temporada pelo Timbu em 31 partidas. Um ano antes havia marcado quatro em 18 jogos. No Paysandu o atacante deslanchou e conseguiu marcar 29 gols em 47 partidas. Atualmente o jogador está com 31 anos e pertence ao Johor FC, da Malásia.

Ídolo da temporada de 2017, Bergson hoje atua na Malásia (Fernando Torres / Paysandu)

Cassiano – Em 2018 o atacante desembarcou em Belém com um retrospecto não tão favorável. Foram quatro gols em 17 partidas polo Brasil de Pelotas-RS, antes tinha jogado 12 vezes pelo Aqtobe, do Cazaquistão e apenas um gol, já pelo Goiás-GO foram 20 jogos e dois gols. No Papão Cassiano balançou as redes 20 vezes em 30 partidas. Atualmente o atleta está no FC Vizela, de Portugal.

Cassiano fez sucesso no Paysandu em 2018 (Igor Mota / OLiberal)

Nicolas – Na temporada 2019 o jogador chegou ao Paysandu com um currículo tímido. No clube anterior, o Criciúma-SC, foram 19 partidas e um gol. No primeiro ano na Curuzu, Nicolas balançou as redes 12 vezes em 41 jogos. No ano seguinte a mesma quantidade de partidas e 19 gols. Na sua pior fase vestindo a camisa alviceleste, o atacante colocou a bola na rede seis vezes. Nicolas está atualmente no Goiás-GO, jogando a Série A.

Nicolas deixou o Paysandu para jogar pelo Goiás (Fábio Costa / Arquivo O Liberal)

Por outro lado, recentemente o Paysandu contratou jogadores que também chegaram desacreditados, mas não evoluíram, alguns deixaram o clube bicolor sem marcar gols.

Jheimy – Nove partidas e nenhum gol (2019)

Pimentinha – Oito partidas e nenhum gol (2019)

Wesley Pacheco - 10 jogos e nenhum gol (2019)

Daniel Amorim – Oito jogos e nenhum gol (2017)

Ari Moura – 18 jogos e um gol (2021)

Vitor Feijão – 13 jogos e um gol (2020)