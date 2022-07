TBT: No mês que completa um ano, relembre a saída de Nicolas do Paysandu

No mês em que completa um ano da ida do centroavante Nicolas, ex-Paysandu, para o Goiás, clube da Série A do Brasileirão, a equipe de O Liberal relembra a saída do atleta para o Esmeraldino. Um dos principais camisas nove da história recente do futebol paraense, Nicolas faz ainda é querido e desejado pela torcida bicolor.

Antes da despedida, o fim da seca

Justamente no último jogo pelo Paysandu, o ídolo e artilheiro, Nicolas chegou para a partida sem marcar há 15 jogos. Porém, após 93 dias sem balançar as redes, o atacante fez um na vitória do clube, por 2 a 1, sobre o Santa Cruz. Com isso, Nicolas impediu o 'aniversário' de três meses sem marcar.

Quatro dias depois, a confirmação

No dia 7 de julho de 2021, uma quarta-feira, veio a confirmação da negociação e, logo depois, do acordo pelo empréstimo de Nicolas ao Goiás. De acordo com o Papão, o clube receberia uma compensação financeira imediata, valor que poderia aumentar caso o Goiás optasse pela compra do atleta ao longo do contrato.

Pelo Paysandu, Nicolas acumulou nada menos que 103 jogos e 37 gols e é o oitavo maior artilheiro da história bicolor. Em 2021, o atacante balançou as redes seis vezes em 21 partidas pelo Papão. No clube da Curuzu, o goleador conquistou o Campeonato Paraense do ano passado.

Emoção na despedida

O Paysandu gravou a despedida de Nicolas, que ocorreu no mesmo dia da confirmação do negócio. Emocianado, o atacante deu o adeus aos companheiros, mas não sem antes deixar no ar a possibildade de uma volta:

"Deixo meu aqui meu muito obrigado a todos os atletas, comissões, dirigentes, torcedores e amigos que fiz no clube. Saio daqui um profissional melhor e com orgulho imenso de ter vestido essa camiseta. Sou muito feliz e talvez não seja despedida, seja até logo. Obrigado pelo carinho", disse.

Adeus definitivo (ou nem tanto)

No último dia 4 de abril de 2022, o Goiás anunciou a sua intenção de compra referente ao atacante Nicolas. A transação comercial envolvendo os clubes rendeu ao Paysandu cerca de R$ 1,5 milhão, entre pagamentos de direitos, metas alcançadas e outras cláusulas estipuladas em contrato.