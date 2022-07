Adversário do Paysandu, Vitória-BA possui atletas que passaram por Leão e Papão

O Paysandu terá pela frente o Vitória-BA, no próximo domingo (17), às 16h, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão. O clube bicolor vai reencontrar velhos conhecidos do futebol paraense, que tiveram passagens por Leão e Papão, mas que hoje vestem a camisa rubro-negra.

A equipe nordestina possui no elenco dois atletas que passaram por Belém. Um deles é o experiente goleiro Dalton, de 35 anos, que defendeu o Paysandu na temporada de 2012. O jogador realizou 11 partidas com a camisa bicolor e fez parte da equipe que conquistou o acesso à Série B.

Além de Dalton, o Vitória-BA terá o atacante Rafinha, de 30 anos, que defendeu o Remo na Série B do ano passado. Rafinha deixou o Leão Azul após 25 jogos e um gol marcado. Com a camisa do Vitória, nesta Série C, foram nove partidas e seis gols, tendo o posto de artilheiro do clube baiano na competição.

A partida entre Vitória x Paysandu pode valer ao clube paraense um passo importante para a classificação ao quadrangular final da Série C. O Papão é o vice-líder da Série C com 26 pontos, já o Leão da Barra é o 12ª com 18, e ainda luta para entrar no G8.

Vitória x Paysandu terá transmissão ao vivo pela TV Liberal, no próximo domingo (17), às 16h. A partida também terá o acompanhamento lance a lance pelo OLiberal.com.