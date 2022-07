Contratação mais cara do Fortelza, Renato Kayzer deixa o Leão e vai jogar na Coreia do Sul

Contratado no mês de fevereiro pelo Fortaleza, o atacante Renato Kayzer, está de saída do Leão do Pici. O jogador vai jogar a Segunda Divisão da Coreia do Sul e não atuará mais pela equipe cearense.

A informação foi confirmada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, após a classificação do Leão às quartas de final da Copa do Brasil, diante do Ceará-CE. O FEC irá receber o valor de 200 mil dólares pela transação e o clube coreano terá a opção de compra, após o fim do empréstimo, já que Kayzer possui contrato com o Fortaleza por três temporada.

Com a camisa do Leão, Kayzer marcou três gols e deu duas assistências em 23 jogos. O jogador foi o reforço mais caro do futebol cearense, já que o FEC desembolsou R$6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta.