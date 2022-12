Tapajós anuncia a contratação de mais um goleiro para a disputa do Parazão 2023; veja mais

A equipe do Tapajós segue estruturando o elenco para a disputa do Campeonato Paraense de Futebol. Desta vez, a direção do Boto anunciou a contratação do goleiro Gabriel, um jovem de 19 anos que vem das categorias de base do clube e chega para ganhar experiência no campo profissional.

Gabriel é cria do Tapajós e disputou recentemente o Parazão sub-20. Além dele, o clube conta com os goleiros Conrado e Paulo Rafael.

Sobre a oportunidade na equipe profissional, Gabriel se mostra confiante e otimista quanto à temporada que se aproxima. Além disso, ele garante qualidades técnicas que podem ajudar bastante o desenrolar do certame estadual.

"Sou um goleiro alto, de explosão. Estou há um ano e meio no Boto e quero agarrar essa oportunidade no profissional e ganhar a confiança da comissão técnica, mostrar meu trabalho. Se Deus quiser, vamos fazer um grande campeonato este ano. Vamos com tudo!", afirma.

O Tapajós estreia no Parazão deste ano no próximo dia 22, contra a equipe do Cametá, atual campeão da Segundinha.

Elenco do Tapajós:

Gerente Executivo de Futebol: Nasareno Silva;

Técnico: Arthur Bernardes;

Goleiro: Paulo Rafael, Conrado e Gabriel

Zagueiro: Wellington e Ryan;

Lateral: Rene Costa, Berg e Jackinha;

Volante: Angelo Renan, Tauã Felipe;

Meias: Adauto, Felipe Rocha, Thiago Mandi e Douglas Lima;

Atacantes: Wanderson, Neverton, Hudson Dias, Lucas Cipoal, Igor Balotelli e Magno Allan;