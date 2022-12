Tapajós apresenta reforços ao Parazão, entre eles adversário de Remo e Paysandu na Série C; veja

A equipe do Tapajós segue preparação rumo à estreia no Campeonato Paraense de 2023. Nesta segunda-feira, a equipe santarém apresentou mais três reforços de olho na estreia do próximo dia 21, contra o Cametá. Chegaram para reforçar o Boto o volante Judvan, o meia Douglas Lima e o atacante Magno Alan.

Os nomes foram anunciados pelo próprio clube, através das redes sociais. O volante Judvan tem 31 anos e passagem recente pelo Aruc-DF. Antes, ainda em 2022, esteve no Cáceres-MT e no Independente de Tucuruí, por onde disputou algumas partidas do Parazão deste ano e chega com bastante disposição.

"Tenho uma grande expectativa para essa temporada no Tapajós. Espero que meus companheiros e eu possamos fazer um bom trabalho para colocar o clube no cenário nacional e ter um calendário e visibilidade maiores. Acredito que Deus tem grandes coisas para nós em 2023", diz.

Outro nome anunciado foi o do meia Douglas Lima, meia esquerda de 28 anos, com passagem recente pela Portuguesa-RJ. Douglas é jogador experiente e em 2022 esteve na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro vestindo o uniforme da Campinense, onde chegou, inclusive, a enfrentar o Clube do Remo, sendo derrotado por 4 a 0.

"Quero alcançar grandes feitos, conquistar os objetivos do clube e dos próprios jogadores. Se Deus quiser vamos chegar longe nesse Campeonato Paraense e o Tapajós vai figurar no cenário nacional do futebol", diz. O terceiro e último reforço deste pacote é o atacante Magno Alan, de 26 anos. Magno já está no Tapajós há quatro anos, mas atuava no time amador, por onde se destacou e foi chamado a integrar o profissional.

"Sou muito grato pela oportunidade. Minha expectativa é fazer uma grande competição e ajudar o Tapajós a chegar ao topo, onde é o lugar dele. Sou um centroavante de força física, imposição no jogo aéreo e muita entrega e espero alcançar grandes objetivos com o clube", destacou.

Até o momento, o clube tem realizado seus trabalhos em um Centro de Treinamento na Grande Belém. Segundo o presidente Sandlei Monte, o clube ainda aguarda definição do local que irá receber sua pré-temporada e jogos, até que o estádio Barbalhão, em Santarém, seja entregue.

Elenco contratado pelo Tapajós:

Gerente Executivo de Futebol: Nasareno Silva;

Técnico: Arthur Bernardes;

Goleiro: Paulo Rafael;

Zagueiro: Wellington e Ryan;

Lateral: Rene Costa, Berg e Jackinha;

Volante: Angelo Renan, Tauã Felipe;

Meias: Adauto, Felipe Rocha, Thiago Mandi e Douglas Lima;

Atacantes: Wanderson, Neverton, Hudson Dias, Lucas Cipoal, Igor Balotelli e Magno Allan;