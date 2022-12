Em Santarém, Estádio Colosso do Tapajós terá capacidade para 23 mil torcedores; veja imagens

O Estádio Colosso do Tapajós, de Santarém, região oeste do Pará, está passando por uma reforma de adequação e ampliação. De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), a arena terá capacidade para 23 mil torcedores.

Ainda segundo a Sedop, o estádio deve ser reinaugurado em 2024. Com a reforma, o Colosso do Tapajó deverá oferecer mais conforto para os torcedores e ter mais funcionalidade, além disso, um dos objetivos do governo é de que o espaço também possa receber eventos culturais.

“Estamos acompanhando e inspecionando as obras do Colosso do Tapajós e já providenciamos a implantação da obra, após uma série de análises que constataram anomalias e patologias na estrutura, bem como mazelas na fundação dos pilares e do vingamento do estádio, serviços minuciosos que merecem muita atenção e cuidado para garantir a segurança do público. Essa obra foi inaugurada em 1987 e de lá para cá, nada foi feito em relação às patologias, terapia na sua estrutura, no seu acabamento e na sua arquitetura”, explicou o secretário da Sedop, Ruy Cabral.

estádio colosso do tapajós Gramado será totalmente substituído por uma grama mais resistente Marco Santos / Ag. Pará trabalhadores atuando na reforma do estádio Marco Santos / Ag. Pará estádio terá capacidade para 23 mil torcedores Marco Santos / Ag. Pará Projeto prevê mais facilidade de circulação e funcionalidade Marco Santos / Ag. Pará

Para fazer o diagnóstico estrutural do Colosso de Tapajós, foi usada a mesma tecnologia utilizada no Mangueirão. Também serão feitas melhorias e atualizações no estacionamento, sala de imprensa, de credenciamento, elevadores, sala de bate bola, vestiários e sala de árbitro assistente de vídeo (VAR). O local também terá quatro bilheterias e quatro portões para ajudar na entrada e saída dos torcedores.

“O projeto está mantido na colocação de novos assentos, a mudança completa do gramado com irrigação e nova drenagem, iluminação dos padrões internacionais, ou seja, nós estamos trazendo o Colosso do Tapajós para uma nova realidade, a nova realidade do futebol em termos de segurança”, concluiu o secretário.

O Colosso do Tapajós foi inaugurado em 1987 e como é o maior da região oeste do estado, recebe jogos dos clubes São Francisco, São Raimundo e Tapajós.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)