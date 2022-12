Tapajós anuncia goleiro campeão pelo Paysandu como reforço para o Parazão de 2023

O Tapajós, clube que vai disputar a elite do Parazão em 2023, anunciou nesta terça-feira (13) a contratação do goleiro Paulo Rafael, de 31 anos, ex-Paysandu. De acordo com a diretoria do Boto, o acordo com o arqueiro vai até o final do torneio estadual.

Em entrevista à assessoria de comunicação do Boto, Paulo Rafael disse que está confiante com a nova temporada. Segundo ele, o grande objetivo deste ano é fazer com que o Tapajós consiga, por meio do Parazão, classificação para torneios nacionais em 2024.

"Sou um jogador técnico, tenho 1,87m, e espero fazer um bom trabalho no Tapajós, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos, que é colocar o time na Série D, na Copa do Brasil, e chegar às finais do Campeonato Paraense. Chego para ajudar meus companheiros e todo o clube" destacou.

Carreira

Revelado nas categorias de base do Papão, Paulo Rafael defendeu a meta bicolor em três temporadas: 2012, 2013 e 2014. Vestindo a camisa alviceleste, o arqueiro foi campeão paraense em 2013 e vice-campeão brasileiro da Série C, em 2014.

Depois da passagem pelo Paysandu, Paulo Rafael rodou por várias equipes paraenses, sem conseguir se firmar em nenhuma delas. O jogador acumulou passagens por Parauapebas, Águia de Marabá, São Francisco, Desportiva, Santa Rosa, Independente de Tucuruí, Sport Belém, Paragominas e União Paraense, clube que defendeu na Segundinha do Parazão, neste ano.