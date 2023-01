Parazão: Tapajós anuncia jogador que já foi campeão por Remo e Paysandu; confira

O Tapajós anunciou mais uma contratação para a disputa do Campeonato Paraense deste ano. A novidade no elenco do Boto é o experiente volante Djalma. Com a camisa dos dois clubes de mais torcida do Pará, Remo e Paysandu, o jogador já acumula dois títulos estaduais.

O primeiro deles veio em 2013, pelo Paysandu. Naquele ano, Djalma foi peça importante na campanha, marcando, inclusive, um dos gols bicolores na goleada de 4 a 0 sobre o Paragominas, na decisão. Além disso, Djalma foi bastante utilizado durante a participação bicolor na Série B do Brasileirão, que terminou com o rebaixamento ao final da temporada.

Já no Remo, Djalma foi campeão paraense em 2019, sob o comando de Márcio Fernandes. Com a camisa azulina, o volante não foi tão importante quanto em 2013 e marcou apenas um gol no estadual. Por outro lado, o jogador foi titular em quase todos os jogos, ficando de fora de apenas dois dos 13 jogos do Leão até o título.

Tapajós

A ida ao Boto marca um momento de virada na carreira do volante de 30 anos. Depois de ser dispensado pelo Remo, em 2020, o jogador rodou em equipes de pouca expressão no norte do Brasil e não voltou a disputar torneios nacionais. A última passagem, inclusive, foi boa, mas sem o objetivo principal alcançado. Djalma disputou 11 jogos pelo Santa Rosa, clube que disputou a Segundinha do Parazão, mas foi eliminado nas semifinais do torneio e não obteve o acesso à elite estadual.

No Tapajós, Djalma tentará classificar a equipe para algum torneio nacional, fato inédito na história do Boto. De acordo com o presidente do clube, Sandicley Monte, o elenco tem sido formado, majoritariamente, por talentos locais.