Promessa: Paysandu anuncia contratação de jovem atacante artilheiro da Série B da Bahia

O Paysandu anunciou a contratação de mais um atacante. Vicente, de 23 anos, chegou ao Papão depois de se destacar na Segunda Divisão do Campeonato Baiano. O anúncio foi feito pelo departamento de comunicação do Bicola durante live nesta segunda-feira (2). O novo atleta alviceleste, que chega com o status de promessa, foi artilheiro do da Série B baiana com 9 gols em oito partidas disputadas pelo Jacobina-BA.

O jogador já está em Belém treinando com o restante do elenco, que realiza a etapa de pré-temporada na capital paraense até o próximo dia 7, quando parte para Barcarena para realizar a fase final de preparação para o Parazão 2023. “Estou muito feliz em vir representar o Papão nesse ano de 2023. Que venha a ser uma temporada abençoada, uma temporada onde a gente possa conquistar todos os objetivos do clube esse ano. Estou muito feliz, agradeço pela oportunidade”, afirmou.

De acordo com comunicado do clube, "as atuações do jovem goleador chamaram atenção da direção do maior campeão da Amazônia, que decidiu apostar no atleta". Esta será a segunda experiência de Vicente no futebol paraense, que disputou a última Série B do Campeonato Paraense pelo Carajás, quando marcou um gol em quartro partidas.

Cinco gols em um só jogo

Na Segundona da Bahia, Vicente foi o artilheiro isolado da competição, mesmo com o clube sendo eliminado ainda na primeira fase. O novo bicolor fez 9 gols enquanto Anderson Lessa, do Jacobinense, fez cinco e dividiu a vice-artilharia com Jussimar, do Itabuna.

O desempenho de Vicente já impressionava até a penúltima partida do estadual baiano, quando já acumulava quatro gols em sete partidas. Na última rodada, o centroavante marcou 5 gols na goleada por 7 a 0 sobre o Grapiúna, lanterna da competição com 6 pontos em 11 jogos.

FICHA TÉCNICA

Nome: Vicente de Jesus da Luz

Vicente de Jesus da Luz Nascimento: 07/05/1999 (23 anos)

07/05/1999 (23 anos) Naturalidade: Santo Antônio de Jesus (BA)

Santo Antônio de Jesus (BA) Altura: 1,81 m

1,81 m Peso: 80 kg

80 kg Posição: atacante

atacante Clubes: Brusque-SC, Inter de Bebedouro-SP, Real Noroeste-ES, Flamengo-PI, Jacobina-BA e Carajás-PA

