Paysandu: Ricardinho fala sobre estado físico e avalia permanências; vídeo

Continuidade é talvez a palavra que mais define o Paysandu neste começo de ano. Apesar de não ter conquistado o acesso na Série C do Brasileiro, a equipe esteve sempre entre os melhores desempenhos no torneio e bateu na trave na conquista do Parazão.

Quando Ricardinho chegou no ano passado ao Paysandu, o clube vivia um momento diferente e apostou pela reformulação total. O meia avaliou positivamente a manutenção de parte elenco e da comissão técnica, além de repassar o atual estado físico. Confira!:

Vale lembrar, o Paysandu estreia no Parazão 2023 contra o Bragantino, no dia 22 de janeiro (domingo), às 17h, na Curuzu.