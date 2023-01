Paysandu faz treino aberto e apresenta elenco da temporada 2023 à torcida no sábado (7)

O Paysandu realizará um treino aberto à torcida neste final de semana. No sábado (7), a partir das 9h, no estádio da Curuzu, a Fiel Bicolor terá contato com o elenco da temporada de 2023 pela primeira vez. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Apesar da informação constar na agenda do elenco, divulgada no site oficial do clube, ainda não há mais detalhes sobre o evento, como venda de ingressos e tempo de duração. O evento também será aberto à imprensa.

VEJA MAIS

Ainda segundo o site oficial do clube, o Paysandu conta com 29 jogadores no elenco principal. São 14 contratações, 11 remanescentes de 2022 e quatro atletas revelados nas categorias de base do clube.

A pré-temporada do Paysandu continua na segunda-feira (9), quando a equipe viaja para Barcarena onde realiza os últimos treinamentos antes da estreia no Parazão 2023. A primeira partida bicolor no estadual será no domingo (22), contra o Bragantino, na Curuzu.

Veja o elenco do Paysandu

Goleiros: Claudio Vitor, Gabriel Bernard, Thiago Coelho e Victor Souza;

Zagueiros: Genílson, Henríquez Bocanegra, Naylhor e Wanderson;

Laterais: Eltinho, Igor Bosel, Juan Pitbull e Samuel Santos;

Volantes: Bileu, Éric, Gabriel Davis, Jiménez, João Vieira, Ricardinho e Rithely;

Meias: João Pedro, Paulo Henrique e Robert Hernández;

Atacantes: Bruno Alves, Dalberto, Dioguinho, Mário Sérgio, Roger, Stéfano e Vicente.