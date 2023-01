Presidente do Paysandu avalia apresentação, pré-temporada e elenco para 2023; veja mais

O presidente bicolor, Maurício Ettinger, esteve presente durante a atividade com bola realizada na manhã deste sábado, n a Curuzu, com a presença de torcedores. O mandatário máximo do clube disse, entre outras coisas, que vê com otimismo a formação do elenco, que deve partir para a pré-temporada na cidade de Barcarena.

Sobre o treino com a presença da torcida, Ettinger se mostrou confiante e garantiu que outras atividades serão feitas neste formato. "Foi bom, satisfatório. Durante o ano a gente deve tornar rotineiro fazer treinos abertos, pelo menos um treino por mês. Já estamos combinando com o Márcio, para dar uma alegria a essa torcida maravilhosa".

A manhã deste sábado também teve novidades. O clube apresentou oficialmente os novos uniformes de treino, inspirados nas campanhas históricas do clube, a primeira delas durante a Libertadores da América de 2002. "(A torcida) Aprovou. É uma homenagem à Libertadores. Vamos soltar mais camisas com homenagens a outros times grandes que a gente jogou, sempre em homenagem às competições que nós disputamos", explica.

Ettinger também bateu o martelo sobre a pré-temporada do elenco, que terá como destino a cidade de Barcarena. "Até pela proximidade, a gente já está acostumado com Barcarena. Temos o apoio da prefeitura, do Cabana Clube, temos academia, o suficiente para passar 12 dias", comenta.

Para este ano, o presidente espera eliminar os erros cometidos na temporada anterior, onde o clube conquistou 'apenas' a Copa Verde, após ter disputado o Parazão, a Copa do Brasil e a Série C. "A gente está apostando muito na continuidade do trabalho e corrigindo os erros do passado. Temos um pessoal da antiga, o Vandick, Lecheva, Robgol, Zé Augusto. Acho que, com certeza, este ano vamos ter um bom rendimento", espera.

Em relação ao elenco, o Paysandu ainda deve ter outras contratações. Na visão do presidente, o grupo precisa de mais três peças que podem surgir a qualquer momento. "Estamos fechados. Por enquanto ainda tem três vagas, mas estamos esperando a pré-temporada para ver o que será feito", disse.