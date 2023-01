Direção do Paysandu garante que quarto estrangeiro pode pintar no elenco: 'Tem que ter qualidade'

De olho no mercado de contratações, o Paysandu vem fazendo uma série de incursões nos bastidores da bola para encontrar jogadores dentro do perfil desejado para o ano de 2023. Destes, alguns vieram de fora do país. Mais precisamente três atletas. No entanto, esse número pode aumentar, caso a direção bicolor se convença do futebol de um quarto aspirante a jogador do bicolor: Andrés d'Agostino.

Na última quinta-feira, o coordenador técnico do Paysandu, Lecheva, concedeu entrevista, ao lado do executivo Vandick Lima, ao programa PodPapão, um podcast voltado para os assuntos do clube, onde falou sobre a expectativa pelo quarto estrangeiro na temporada, que pode ou não sair.

"É um garoto que veio recomendado por uns parceiros da diretoria. Teve base no Levante, da Espanha. Como não temos muitas referências, nós abrimos essa possibilidade de ficar um período de teste aqui, mas pelas referências que nós temos, até de parceiros que atuaram em outras equipes da Espanha, se trata de um garoto de qualidade. Vamos passar um período de experiência com ele", explica Lecheva.

Andrés Fabian D'Agostino tem 20 anos e atua como meia. Nasceu em Táchira, capital da Venezuela. Posteriormente se destacou na Academia Rey, onde foi o atleta mais jovem a estrear na terceira divisão nacional. Apesar disso, o executivo Vandick Lima diz que não há interesse específico em contar com um jogador de outra nacionalidade.

Andrés Fabian D'Agostino (Centro) na Curuzu. (Reprodução / Twitter @luizinhoomoura)

"Não importa a nacionalidade dele. Pode ser de qualquer país. Tendo qualidade a gente quer. E foi isso que aconteceu. Uns foram oferecidos, outros foram oficializados. Não é normal, mas tendo qualidade vai jogar sempre no Paysandu", discorre.