Diretor da FPF tenta recurso no STJD para iniciar o Parazão e teme dificuldades para Remo e Paysandu

A luta para que a bola comece a rolar pelo Campeonato Paraense segue fora de campo. O diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol, André Cavalcante, participou do Programa “Último Lance”, do O Liberal.com e afirmou que a FPF vai entrar com um recurso, pedindo a reconsideração da decisão monocromática do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, que suspendeu o início do Parazão 2023.

O diretor jurídico da FPF, informou que existe a possibilidade do retorno do Parazão o quanto antes, mas não é uma tarefa tão fácil. Andre Cavalcante deu alguns cenários que podem ocorrer e afirmou que a cada dia que passa, a situação pode piorar, principalmente para quem está em competições regionais e nacionais.

“Na sexta-feira mesmo (dia da suspensão do campeonato) pedimos um pedido de reconsideração que foi indeferido, agora vamos dar entrada no recurso voluntário, que é um recurso contra as decisões de qualquer dos órgãos da Justiça Desportiva, só não pode recorrer se for uma decisão do pleno do STJD, mas como é uma decisão monocrática do presidente, só ele deu a decisão, nós podemos fazer um recurso para que todo o pleno julgue essa decisão do presidente. Vamos dar entrada neste recurso e esperamos que ele reforme essa decisão, seja com a liberação do campeonato de forma integral, seja com a liberação da competição mais a proibição de se fazer jogos com Bragantino e Águia, que são os clubes que estão em litígio na questão”, disse.

André Cavalcante utilizou o exemplo do Campeonato Mineiro, que também foi suspenso recentemente pelo STJD, mas que teve início, após recurso da Federação Mineira de Futebol, que deixou sem jogar o Ipatinga-MG, clube que está em litígio.

“É bom que se diga, que agora, dia 13, ele (presidente do STJD) também suspendeu o Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol também entrou com esse recurso voluntário e conseguiram com que o presidente do STJD, liberasse a realização da competição, mantendo apenas suspensos os jogos do Ipatinga que estão em litígio, junto com o Betim. Então entendemos que no mínimo isso deve acontecer (no Parazão)”, falou.

André Cavalcante ocupa o cargo de diretor jurídico da FPF (Reprodução/ Último Lance / O Liberal)

O dirigente reafirmou a busca pela liberação por completa do Campeonato Paraense, mas teme que essa situação prejudique os clubes que estão nas Séries C e D, além da Copa do Brasil e Copa Verde por conta do calendário apertado do futebol brasileiro.

“Esse é um dos cenários (a volta do Parazão para o próximo final de semana), logico que a ideia é buscar tudo, pois nós entendemos, que caso o Paragominas tenha seu pleito atendido, aí teremos que repetir os jogos, aí não se tem o que fazer. O que não pode é o calendário, que já é apertado, seja prejudicado mais ainda com essa paralisação, pois aí vai tumultuar com Copa Verde, Copa do Brasil e o início do Brasileiro e quem será prejudicado serão Remo e Paysandu na Série C e nossos representantes na Série D. Então precisamos lutar para que isso seja pelo menos mantido”, finalizou.