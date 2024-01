Ytalo é apresentado no Remo e fala da responsabilidade, cita forma física e pede apoio da torcida

O Remo apresentou oficialmente nesta terça-feira (16), o atacante Ytalo, de 36 anos, que estava jogando no Sampaio Corrêa-MA na temporada 2023. O jogador é uma das principais contratações do clube para 2024 e terá a responsabilidade de defender a camisa azulina em busca do tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante falou sobre o momento em que vive na carreira, citou dificuldades na temporada passada, além de pedir o apoio do torcedor azulino em 2024. Ytalo afirmou que está preparado para encarar toda essa responsabilidade.

Experiente e com rodagem no Brasil e também na Eurpoa, Ytalo falou do convite que recebeu para defender o Remo, do projeto apresentado pela diretoria azulina e afirmou que já trabalhou com o técnico Ricardo Catalá. Para o atacante falou que está ciente da cobrança do torcedor, que ser considerado uma contratação de “peso” requer responsabilidade maior, mas que tudo está sendo trabalhado para que o Remo tenha êxito.

“Aumenta a reponsabilidade [de ter sido contratado como “homem-gol”] mas estou preparado para isso. Estou aqui para ajudar com gols ou passes, já trabalhei com o professor Catalá no início da carreira dele, sei o estilo de jogo que ele gosta de atuar e sei como me portar em campo”, disse.

Estilo de jogo

Ytalo afirmou que gosta de atuar de uma forma não tão centralizada e que costuma tabelar com companheiros, porém, disse que pode se adaptar e citou como exemplo seu último clube, quando teve que atuar em uma outra função.

“Sou um jogador que gosto muito de sair da área, fazer tabelas e ajudar dando passes. Estive em uma equipe por último que era diferente, tive que me reinventar, ficar mais dentro da área para abola chegar mais e as oportunidades que ocorreram estava conseguindo fazer os gols e aqui espero que possam aparecer mais oportunidades e que eu possa ser artilheiro da equipe esse ano”, comentou.

O atacante remista ainda trabalha para estar na forma, mas garante um time competitivo e aguerrido na estreia do Campeonato Paraense, no próximo domingo (21), às 16h, contra o Canaã no Mangueirão.

“A equipe está bem trabalhada, é o começo de um trabalho que vai levar um tempo para estarmos no ápice. Teremos uma equipe competitiva, como o Catalá sempre pede. Individualmente não estou na minha forma, mas serei competitivo igual aos jogos-treino que fizemos, onde joguei 20 minutos no primeiro e 60 no segundo”, finalizou.

Ytalo teve passagens pelo Internacional-RS, Athletico-PR, São Paulo-SP, CRB-AL, além de Red Bull Bragantino, onde disputou por três temporadas a Série A do Brasileiro, além de ter jogado a Copa Sul-Americana pela equipe paulista. Defendeu também o Bahia-BA, a Ferroviária-BA e jogou fora do país, pelo Vardar, da Macedônia do Norte e o Marítimo, de Portugal. Seu último clube foi o Sampaio Corrêa, onde jogou a Série B e marcou 13 gols em 32 partidas.