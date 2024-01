Zagueiro que estava na mira do Remo fecha com Chapecoense-SC na Série B

Os campeonatos estaduais estão próximos e os clubes seguem contratando. O zagueiro Habraão, de 22 anos, que estava no radar do Remo para a temporada 2024 foi anunciado pela Chapecoense-SC, clube que irá disputar a Série B em 2024.

O defensor estava no radar do Remo para a disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além da Série C e as conversas passavam por Sérgio Papellin, executivo e CEO do Leão Azul, já que Habraão pertence ao Fortaleza, ex-clube de Papellin, mas as negociações não avançaram e o zagueiro acabou acertando com o clube catarinense.

Habraão é natural de Além Paraíba (MG) e iniciou a carreira na base do Esporte Clube Primavera-SP. O jogador passou pela base do Flamengo-RJ, Coritiba-PR e Fortaleza-CE, clube que é dono de seus direitos econômicos. Em 2023 o defensor esteve no ABC-RN por empréstimo onde atuou por 24 partidas. O jogador foi apresentado nesta semana pela Chapecoense-SC.

Para 2024, o Remo acertou o retorno do zagueiro Ícaro, que estava no Sampaio Corrêa, Bruno Bispo que jogou a Série C pelo Manaus-AM, além de Reniê e Ligger. O clube também conta com jovem Jonilson, cria das categorias de base azulina.