Presidente do Remo projeta 2024, renovação no departamento de futebol e foca no acesso à Série B

A temporada 2023 termina e o ano novo vem com o desejo de conquistas e acesso ao Remo. O presidente do Leão Azul, Tonhão, falou com a equipe de O Liberal e projetou a temporada azulina em 2024. Tonhão frisou a importância do torcedor nessa caminhada, a profissionalização do departamento futebol, finanças do clube e as principais metas do Leão Azul nesta temporada que inicia.

Tonhão foi eleito o novo presidente do Remo no mês de novembro de 2023, quando derrotou nas urnas Magnata, Jader Gardeline e Renan Bezerra. O novo mandatário azulino terá que enfrentar a responsabilidade de comandar o Leão Azul por três anos.

O Liberal: O que o torcedor pode esperar de mudanças em comparação à gestão anterior comandada por Fábio Bentes?

Tonhão: “A principal mudança foi aquilo que prometemos na campanha, que era a mudança radical no departamento de futebol, que foi onde as coisas não andaram muito bem, principalmente em 2023. Prometemos profissionalizar esse setor, principalmente com a contratação do novo executivo Sérgio Papellin, que será o executivo e CEO e vai trabalhar no sentido de profissionalizar de uma vez por todas esse departamento”, falou.

O Liberal: O que fazer as finanças em dia. Atualmente o Remo erou a dívida trabalhista, desbloqueou cotas de patrocínios e o que fazer para manter o clube no azul?

Tonhão: “[Para manter as finanças em dia é trabalhar com responsabilidade, dentro do orçamento e só gastar aquilo que tem. É trabalhar com as despesas de acordo com a receita e é isso que iremos procurar fazer durante a nossa administração. Esperamos que ao final do nosso triênio, possa deixar o Remo em uma situação financeira tranquila e equalizada. Acima de tudo responsabilidade com aquilo que estamos fazendo. É preciso ter ousadia, principalmente no aspecto das contratações, mas tudo isso com os pés no chão e responsabilidade com o clube”, frisou.

O Liberal: O torcedor muitas vezes é imediatista. O acesso à Série B é o principal projeto do clube, mas como ficam as competições iniciais?

Tonhão: “A principal meta é o acesso. Foi aquilo que nos comprometemos na campanha, logicamente que não podemos garantir, mas estamos trabalhando, formando um plantel a nível do Remo, com jogadores da Série B e é essa Série que pretendemos alcançar no final do ano. Trabalhamos para formar um elenco desde o início [do ano], para as conquistas das competições iniciais da temporada, seja o campeonato Paraense a Copa Verde e fazer uma grande campanha na Copa do Brasil, que digo sempre, que é o campeonato mais rentável que existe no país. Tanto que o Remo fez grandes investimentos nos últimos anos através de frutos dessa competição”, disse.

O Liberal: Qual a importância do torcedor nesse projeto do Remo?

Tonhão: “São três pilares, participando do sócio-torcedor, comprando seus ingressos e apoiando nos jogos e participando das atividades sociais do clube, são fundamentais para que possamos ter estímulo e prosseguir nessa arrancada visando fazer o Remo cada vez mais forte. Isso é um motivo de muito orgulho, satisfação e exemplo para muitos clubes de fora do Norte do país, que não tem o apoio e a participação que tem o nosso torcedor nos jogos. Isso é de fundamental importância para o clube”, comentou.

Mensagem de final do aos torcedores do Remo

“Quero desejar à comunidade azulina um feliz ano novo, que os torcedores possam nos ajudar, que nos incentivem e compareçam e que nos ajude, a ter grandes conquistas ao Remo, títulos e acessos e que no final do ano, possamos estar juntos, comemorando essas conquistas”, finalizou.