Parazão: Remo anuncia esgotamento de ingressos do Lado A para confronto contra o Canaã

Nesta quinta-feira (18), o Remo anunciou a total comercialização dos ingressos destinados à arquibancada Lado A do Mangueirão. A antecipação nas vendas aponta para uma expectativa de estádio lotado no confronto entre o Leão e o Canaã, marcado para o próximo domingo (21), às 16h, válido pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

No decorrer da última quarta-feira (17), o clube divulgou que mais de 17 mil ingressos já haviam sido adquiridos para o aguardado embate. Os valores das entradas são de R$ 40 para acesso à arquibancada e R$ 60 para as cadeiras.

Embora os ingressos para a arquibancada Lado A estejam esgotados, os torcedores ainda têm a oportunidade de garantir presença no Lado B. Os interessados podem adquirir suas entradas em qualquer loja oficial do clube azulino ou através do site ingressosa.com