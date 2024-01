Zagueiro Ligger se apresenta no Remo e cita motivo de ter escolhido atuar no time

Com a renovação do elenco para a temporada 2024, o Clube do Remo apresentou mais um dos novos jogadores nesta quinta-feira (18), o escolhido da vez foi o zagueiro Ligger, de 35 anos, que chega ao clube com um vasto currículo e como um dos favoritos para uma vaga no time titular.

“Acho que a trajetória para cada atleta, independente de conquistas ou não, serve muito para o amadurecimento. Com a idade, com o currículo, isso agrega muito quando você chega no clube. É um clube novo, companheiros novos, e venho aqui para o Clube do Remo para agregar com os novos companheiros. Espero que com toda essa bagagem, a gente possa agregar e devolver o Remo para onde ele sempre merecia estar: crescendo na lista nacional do futebol brasileiro”, declarou o jogador.

VEJA MAIS

E, de acordo com o jogador, a montagem do elenco e os novos companheiros, foi o que o levou a aceitar a proposta do Leão. Antes de chegar à Belém, o jogador estava disputando a Série B, com o Novo Horizontino, e também já jogou no Fortaleza, onde trabalhou com o atual executivo de futebol do Leão, Sérgio Papellin.

“Acho que só em você ver a questão da montagem do elenco, acompanhar as notícias de quem está chegando, as prováveis contratações, e quando a diretoria liga para você, o próprio treinador [Ricardo Catalá] te convida para participar desse projeto, percebe-se que eles não vieram para brincar esse ano. Percebe-se a seriedade no trabalho e na montagem do elenco. No nível de competitividade que eles buscam esse ano, querendo ou não, eles teriam que trazer jogadores pontuais para poder acostumar-se a situações como essa. E eu creio que todo investimento, todo esforço que eles estão fazendo é para que eles possam voltar o mais rápido possível para a divisão de elite do Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Além do Fortaleza e Novo Horizontino, Ligger também já jogou em clubes como Bahia e Red Bull Bragantino. O primeiro desafio do zagueiro com a camisa azulina deve ser no próximo domingo (21), quando o Remo enfrenta o Canaã pela primeira rodada do Campeonato Paraense, partir das 16h, no Mangueirão. A partida terá transmissão de Lance a Lance no portal OLiberal.com.