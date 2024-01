Remo: Técnico Ricardo Catalá revela ter recebido propostas de clubes do Paulistão e da Série B

Agora é a reta final de preparação para a estreia do Remo no Campeonato Paraense 2024. O Leão optou por fazer a pré-temporada em Belém e segue buscando os últimos ajustes ao comando do técnico Ricardo Catalá, que retornou ao clube após livrar o remo do rebaixamento para a Série D no ano passado. O treinador revelou em entrevista ao canal “Eh Noiz Queiroz”, no YouTube, que recusou quatro propostas de clubes do campeonato Paulista e outras de clubes que irão disputar a Série B em 2024, para tocar o projeto do Remo.

Aos 41 anos e com resultados expressivos nas últimas temporadas, Ricardo Catalá falou do momento na carreira, como encara estar em um clube com a pressão que o Remo possui, além de afirmar que não faz planos, mas que tenta vivenciar o momento, aproveitar tudo que está ocorrendo na carreira. O comandante azulino sabe das dificuldades que terá pela frente, não tão diferente do que já vivenciou em 2023, mas afirma que a ânsia de deixar um bom legado no clube pesou para o retorno e o fez recusar várias propostas.

“Eu desejei voltar, eu quis estar aqui. Recebi diversos convites, recebi convites quatro dias após ter deixado o Remo. Tive oportunidade de dirigir três, quatro equipes do Paulistão. Tive convite de Série B e entendo que, mesmo que eu tenha vindo salvar o Remo do rebaixamento, e que para essa missão eu fui competente; era muito pouco para minha aspiração dentro do clube. Meu objetivo dento do Remo é outro”, disse.

Ricardo Catalá quer ter uma longa história no Remo. Para o treinador, escolher o Remo para a temporada 2024 passou muito pelo projeto do clube e como ele iria ser inserido nessa engrenagem. O comandante do Leão falou da montagem do elenco, da importância em ter participado e deseja retribuir o carinho do torcedor com os resultados em campo.

“Em todos os lugares que estive consegui entregar os objetivos da instituição, principalmente quando tive oportunidade de participar da montagem, do desenvolvimento de uma ideia de jogo, do legado fora de campo que é o que temos construído dentro do Remo, para que isso se veja de como a equipe joga, para que o clube atinja os resultados esportivos e a instituição possa crescer. Fora isso, não controlo o futuro, mas o meu desejo não era ficar ‘pulando de galho em galho’, gostaria de construir histórias mais duradouras nos clubes, pois minha carreira é assim e o meu objetivo é retribuir”, finalizou.