FPF divulga arbitragem para partida entre Remo e Canaã, pela primeira rodada do Parazão; veja

No próximo domingo (21), o Clube do Remo faz sua estreia no Campeonato Paraense diante do Canaã, o atual campeão do Parazão B1, a popular "Segundinha". O confronto será realizado no Mangueirão, em Belém, a partir das 16 horas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Nesta quinta-feira (18), a Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu, por meio de sorteio, o quadro de árbitros que irá atuar na estreia dos times.

Conforme o divulgado pela entidade, o árbitro central será Olivaldo José Alves Moraes, auxiliado por Luis Diego Nascimento Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides. O quarto árbitro será Gleika Oliveira Pinheiro e o analista de campo ficará a cargo de Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Matos.

VEJA MAIS



Conforme a última parcial divulgada pelo clube, mais de 17 mil ingressos haviam sido vendidos para o confronto, que continua com vendas abertas, ao preço de R$ 40 arquibancada e R$ 80 a cadeira cativa.

Arbitragem para Remo e Canaã é divulgada pela FPF (Divulgação / FPF)

Onde comprar ingresso para Remo x Canaã

Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:

Loja Rei da Amazônia - Sede Social

Loja Rei da Amazônia - Banpará Baenão

Loja do Remo - IT Center

Loja do Remo Rei da Amazônia - Shopping Castanheira

Loja do Remo - Show Pátio Belém

Loja do Remo - Parque Shopping

Loja do Remo - Boulevard

Loja do Remo - Shopping Metrópole

venda online através do site ingressosa.com