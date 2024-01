Meia Marco Antônio se apresenta no Remo e dispara: ‘quero ajudar o time a chegar na Série A’

Prestes a começar a temporada com o Campeonato Paraense 2024, o Clube do Remo apresentou mais um dos novos contratados para a equipe profissional nesta quarta-feira (17). O escolhido foi o meia Marco Antônio, que chega ao Leão com grandes ambições, e a maior delas é fazer com que o time chegue à Série A.

“O Remo não merece estar na Série C. É um time grande, que tem torcida, com milhões de apaixonados pelo clube, então eu não vejo o Remo na Série C. Mas o futebol tem dessas coisas e eu creio que são processos. A Série C é um campeonato muito difícil, eu acompanho, assim como estava acompanhando o Remo. Então vim para cá com esse intuito, ajudar o clube a chegar no seu devido lugar, que é a Série A”, declarou.

O meia, que é paraense de Marituba e torcedor azulino declarado, afirmou que está no Remo para fazer a diferença em campo, e vontade não falta para isso. “Eu me sinto muito honrado de ter abraçado esse projeto, com a alma mesmo, de todo o meu coração. Quero agarrar essa oportunidade que o Remo está me dando, né, porque não é fácil chegar até aqui. E se cheguei é porque alguma coisa eu tenho, e é dentro de campo que tenho de mostrar isso”, disse.

E para fazer essa diferença, Marco Antônio já deixou claro que não tem preferência por lado, e declarou estar à disposição do técnico azulino, Ricardo Catalá. “Eu sempre fui de beirada. Já joguei de ponta, ponta esquerda, ponta direita. Mas, assim, eu não tenho muita preferência, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Jogando ali no meio central, o que eu quero mesmo é poder ajudar o time, me adequar na melhor parte tática, e onde o professor precisar de mim estarei apto a jogar”, explicou.

Marco Antônio já foi considerado “xodó” do Botafogo-RJ e foi peça importante na campanha alvinegra que terminou com o título brasileiro da Série B em 2021. No clube carioca, Marco Antônio disputou 48 partidas, marcou 10 gols e deu seis assistências. Na última temporada ele estava contratado pelo Bahia e emprestado para o Chapecoense-SC.

Antes de chegar ao Clube do Remo, mesmo sendo paraense, o meia já começou fora do estado, e falou do caminho inverso que percorreu, comparado ao histórico da maioria dos jogadores que são seus conterrâneos.

“Acho que o futebol são momentos. Naquele momento, em 2021, eu pude me destacar lá no Botafogo, e fomos campeões, aquela era uma equipe muito forte. Voltei para o Bahia, renovei meu contrato, e creio que foi como eu falei, o futebol são momentos. Não acho que tenha caído de rendimento [por estar no Remo], muito pelo contrário. Estou em um time grande aqui na cidade, um time gigante e um time pelo qual torço, que é o Clube do Remo”, disse.

Sobre os objetivos com o Leão, o jogador reiterou que quer ajudar o Remo a chegar na Série A. No entanto, Marco Antônio frisou que isso deve ser feito passo a passo, primeiro chegando à Segundona com a camisa azulina.

“Venho para cá muito motivado, abraçando esse profissional. Creio que muitos jogadores vieram para cá com esse intuito também. Muitos que receberam propostas de Série B e vieram pra cá porque sabem o impacto que tem jogar aqui, no Remo, diante dessa torcida. E eu vim com esse intuito de fazer história aqui no clube, de botar o Remo na Série B e depois ir para uma Série A, porque é isso que o Remo merece. Então nós, jogadores, temos que entender a camisa que estamos vestindo, é um time de pressão, com milhares de torcedores apaixonados. Vai ser uma grande honra estar jogando do lado da torcida”, finalizou.

O primeiro desafio do Remo no Parazão 2024 será contra o Canaã, neste domingo (21), a partir das 16h, no Mangueirão. Você pode acompanhar a partida na transmissão do Lance a Lance em OLiberal.com.