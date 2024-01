Remo segue à frente do Paysandu e é o clube mais valioso da região Norte, aponta estudo

O Remo é o clube mais valioso do Norte do Brasil. Pelo menos é o que aponta o "valuation", estudo anual publicado pela agência de marketing Sports Value. Segundo o levantamento, divulgado ao público na última segunda-feira (23), o Leão Azul ocupa a 31ª posição entre as equipes mais valiosas do país.

O Remo, inclusive, está uma posição acima do Paysandu, maior rival. Segundo o ranking, o Papão é 32º clube mais valioso do Brasil, ocupando a segunda posição quando analisado apenas as equipes do Norte do País.

Segundo a Sports Value, o estudo do "valuation" leva em consideração quatro pilares: ativos (caixa no banco, aplicações, estádio, centro de treinamento e edificações), direitos econômicos de jogadores (não foi informada a origem deste cálculo), valor da marca (torcida/mercado consumidor, engajamento e distribuição geográfica) e direitos esportivos (receitas garantidas nas competições, TV e premiações). Seguindo esses parâmetros, Remo e Paysandu valem, respectivamente, R$ 172 milhões e R$ 164 milhões.

Apesar da quantia milionária, a dupla Re-Pa se tornou menos valiosa em relação ao ano passado. O Remo, como terminou a temporada sem títulos e se manteve na Série C do Brasileirão, teve o valor de mercado decrescido em R$ 24 milhões. Já o Papão, que também passou em branco na busca por títulos, mas garantiu o acesso à Segunda Divisão ao final do ano, teve uma perda menor: "apenas" R$ 16 milhões.

Líderes do ranking

Apesar de serem os únicos times do Norte entre os 40 mais valiosos do Brasil, Remo e Paysandu estão muito distantes da briga pelo topo do ranking. De acordo com o "valuation", o Flamengo é o clube do país que mais agrega valor, com R$ 4,5 bilhões. Completam o top-3 o Palmeiras (R$ 3,5 bi) e o Corinthians (R$ 3,0 bi).

Além de liderar o ranking, o Mengão também foi o clube que mais teve o valor de mercado acrescido em 2023. Segundo o estudo da Sports Value, o Rubro-Negro começou 2024 R$ 729 milhões mais valioso em relação ao ano passado.