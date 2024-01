Remo inicia venda de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores e onde comprar

O Remo iniciou nesta quinta-feira (25) a venda de ingressos para o clássico Re-Pa, que está marcado para o dia 4 de fevereiro, às 17h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense.

Os bilhetes para o clássico entre Paysandu x Remo estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O ingresso para o setor de arquibancada para o maior clássico da Amazônia está custando R$60, já os bilhetes do setor de cadeira estão R$120. O Remo também disponibilizou ingressos para camarotes no preço de R$150 (individual). Quem quiser comodidade, poderá adquirir os bilhetes de forma online através do site .

O mando de campo é do Paysandu, porém, o Remo informou, que os sócios-torcedores do Leão que estejam adimplentes, terão acesso ao clássico. Esse será o primeiro confronto entre os eternos rivais. O clássico número 771 poderá ser o único da temporada.

A diretoria do Remo ainda não informou sobre os ingressos de meia-entrada e também sobre bilhetes de gratuidades para idosos e pessoas com deficiência.

Veja os pontos de venda

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole