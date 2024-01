Parazão: Remo leva mais torcedores que o Paysandu e fatura o dobro do rival na primeira rodada

O show do Remo não foi somente em campo, mas também nas arquibancadas do Mangueirão. Na estreia do Campeonato Paraense, a torcida azulina fez a festa nas arquibancadas e empurrou o time rumo à goleada de 5 a 0 contra o Canaã. Segundo o borderô da Federação Paraense de Futebol (FPF), o Remo levou mais torcedores que o Paysandu para o estádio e ainda arrecadou quase o dobro de renda do rival, que estreou no Parazão no sábado, também no Mangueirão, contra o Santa Rosa.

A renda total da estreia azulina atingiu a marca de R$ 801.020,00, esse montante, entretanto, não representa apenas uma conquista financeira, mas também um indicativo do engajamento e apoio massivo dos torcedores. As despesas relacionadas ao jogo do time azulino foram calculadas em R$ 323.110,88, abrangendo aspectos como segurança, infraestrutura e logística. Apesar do investimento necessário para essa partida, o saldo líquido final para o Remo foi de R$ 477.909,12.

Borderô da partida entre Remo e Canaã (Divulgação/FPF)

No que diz respeito à presença de público, o Mangueirão registrou um público pagante de 22.339 pessoas, evidenciando a presença dos torcedores nas arquibancadas. Além disso, 4.737 torcedores foram beneficiados com gratuidades. O total de azulinos no estádio foi de 27.076.

Já no último sábado (20), na estreia do Papão contra o Santa Rosa, compareceram 23.308 bicolores. Já o saldo líquido do clube bicolor foi pouco mais de R$ 270 mil.

É importante ressaltar que os dois times cobraram os mesmos valores nos ingressos, inclusive nas promoções: R$40 a arquibancada e R$80 a cadeira.

Público e renda de Paysandu x Santa Rosa (Divulgação/FPF)

Remo e Paysandu voltam a campo na próxima quarta-feira (24). O Papão encara o Caeté, às 15h30, no Diogão, em Bragança. Já o Leão duela contra o Castanhal, às 20h, no Mangueirão.

Classificação

Após os resultados, a definição dos grupos do Parazão apontou para as seguintes configurações: no grupo A, Castanhal, Bragantino e Águia de Marabá estão empatados com um ponto cada, com vantagem do Japiim por conta do número de gols marcados. Em quarto lugar está o Canaã, derrotado pelo Leão Azul. No grupo B, o Remo é o líder, com três pontos, mesma pontuação do Caeté, mas os azulinos possuem um saldo de gols superior. Na sequência aparecem Cametá, com um ponto, e Santa Rosa, sem pontos marcados.

Já no grupo C, a liderança repousou no colo dos bicolores, que foram os únicos vitoriosos da chave. Assim, o Papão marca três pontos, sendo acompanhado de Tapajós e Tuna Luso, ambos com um, e o lanterna São Francisco, sem pontos marcados.