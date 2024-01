Ricardo Catalá destaca goleada do Remo, mas mantém pés no chão: 'Esse placar é uma utopia'

Ao final da partida contra o Canaã, o técnico Ricardo Catalá fez uma avaliação positiva de seus comandados, que impuseram uma sonora golada sobre a equipe adversária, a maior da primeira rodada do Parazão. Apesar da euforia com a elasticidade do placar, Catalá deu bons motivos para acreditar que o placar não reflete a realidade azulina nesse início de temporada.

"Acho que a gente fez um jogo seguro, consistente, pensando que no período da temporada, para alguns foi a 14ª, 15ª sessão de treino. Obviamente que estamos bem longe daquilo que podemos ser. No entanto, estou muito feliz pelo que fizemos. Eles transformaram aquilo que poderia ser alguma dificuldade em situação positiva. Mesmo no segundo tempo, quando optamos por fazer algumas trocas e a gente sabia que o nível de intensidade iria baixar em função do calor, a gente não sofreu. Nosso goleiro não fez nenhuma defesa. Fizemos um jogo bem equilibrado e espero que a gente possa continuar evoluindo, independente dos resultados. O foco é esse", disse.

Uma das observações feitas pelo técnico foi relacionada às trocas no segundo tempo. Para os 45 minutos finais, o treinador sacou todo o time da metade para a frente. Sairam Pavani, Camilo, Ronald e Ytalo, para as entradas de Henrtique, Jaderson, Marco Antônio, Felipinho e Kanu. Sobre os dois últimos, o técnico resssaltou que é necessário dar oportunidade aos garotos, para que eles estejam com bastante rodagem quando as competições afunilarem.

"O Pavani ainda voltou para o segundo tempo, saiu com 10 minutos. Tivemos a possibilidade de criar mais, mas no penúltimo passe tomamos decisões não tão boas. Tivemos duas, três bolas com os meninos mais novos, que eram para ir para um lado e eles foram para outro. E a gente é cobrado por tudo, para vencer, para dar oportunidade aos garotos da base. Eles precisam ter essa experiência de errar e acertar. A hora é agora, independente de saber que em algum momento pode diminuir a qualidade da equipe, mas a formação passa pelo processo de colocar o cara na arena e ver a resposta. No geral o contexto foi positivo".

Com este cenário em mãos, o treinador entende ser prematuro traçar um perfil daquilo que deseja para a temporada, mas por enquanto se mostra muito satisfeito com o rendimento e a entrega dos atletas. "É difícil falar o quanto precisamos para a Série C, porque nós temos um jogo nas costas. Na hora que tivermos 10 gols, vamos saber quem veio com expectativa e não entregou. Vamos botar os caras na arena e ver a resposta deles. Aí no fim do estadual poderemos tirar essas conclusões. Não consigo dizer o quanto estamos prontos e o quanto esse elenco é o suficiente. A minha visão sobre o Remo é que um clube do nosso tamanho jamais pode fechar os olhos para boas oportunidades de mercado. Foi isso que o clube fez essa semana trazendo o ribamar e o kelvin. Estamos numa direção boa. Talvez daqui um mês, um mês e meio eu possa dar essa resposta.