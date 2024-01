Veja como ficou a tabela do Parazão 2024 ao fim da primeira rodada

A vitória do Clube do Remo sobre o Canaã fechou a primeira rodada de jogos do Campeonato Paraense. Ao todo, seis partidas foram disputadas em vários municípios do Estado, na largada oficial do futebol paraense de 2024. Neste cenário, Paysandu, Caeté e Clube do Remo saíram na frente, ao vencer seus respectivos jogos, com destaque para a goleada de 5 a 0 aplicada pelos azulinos na tarde deste domingo, no Mangueirão.

Ainda na manhã de sábado, o Caeté derrotou o São Francisco no estádio do Souza pelo placar de 1 a 0, chegando aos três pontos, na então liderança do grupo B. Pela tarde, Bragantino e Tapajós ficaram no 0 a 0, em jogo disputado no Diogão, em Bragança, o mesmo placar visto no estádio Zinho Oliveira, onde se enfrentaram Águia de Marabá e Tuna Luso. Foram os únicos empates sem gols da rodada. Outro empate, mas com gols, foi registrado no Parque do Bacurau, onde Cametá e Castanhal empataram em 2 a 2.

Fechando os jogos de sábado (20), o Paysandu sagrou-se vitorioso na estreia do Parazão ao vencer o Santa Rosa por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Nicolas, levando a Fiel Bicolor ao delírio no Mangueirão. Com o resultado, o Papão chegou aos três pontos, na liderança do C. Por fim, neste domingo, o Clube do Remo não tomou conhecimento do Canaã e enfiou nada menos que cinco gols no time de Parauapebas, vencendo o primeiro duelo por 5 a 0, com destaque para os dois gols marcados por Echaporã, ainda no primeiro tempo.

Classificação

Após os resultados, a definição dos grupos do Parazão apontou para as seguintes configurações: no grupo A, Castanhal, Bragantino e Águia de Marabá estão empatados com um ponto cada, com vantagem do Japiim por conta do número de gols marcados. Em quarto lugar está o Canaã, derrotado pelo Leão Azul. No grupo B, o Remo é o líder, com três pontos, mesma pontuação do Caeté, mas os azulinos possuem um saldo de gols superior. Na sequência aparecem Cametá, com um ponto, e Santa Rosa, sem pontos marcados.

Já no grupo C, a liderança repousou no colo dos bicolores, que foram os únicos vitoriosos da chave. Assim, o Papão marca três pontos, sendo acompanhado de Tapajós e Tuna Luso, ambos com um, e o lanterna São Francisco, sem pontos marcados.