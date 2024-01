Na estreia do Parazão, atual campeão Águia de Marabá, não consegue abrir o placar contra a Tuna

Na primeira rodada do Campeonato Paraense 2024, o Águia de Marabá, recebeu no Zinho de Oliveira a Tuna Luso. Apesar de ter sido um jogo bastante diputado, não saiu do 0 a 0.

VEJA MAIS:

As duas equipes chegaram a ameaçar a defesa uma da outra, mas sem objetividade. Nos acréscimos, quase o Águia abre o placar, mas o travessão parou a bola.



Agora, as duas equipes voltam a jogar na quarta-feira (24). O Águia enfrenta o Bragantino, na quarta-feira (24), no Souza, em Belém.