Nicolas tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Paysandu contra o Santa Rosa; veja

A principal contratação do Paysandu para a temporada de 2024 já está devidamente regularizada. O nome do atacante Nicolas foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador está liberado para entrar em campo neste sábado (20), diante do Santa Rosa, se assim o treinador Hélio dos Anjos desejar.

No amistoso da última segunda-feira (15), o jogador entrou em campo contra a Tuna Luso, mas acabou atuando por pouco tempo, dada à pendência contratual com o seu ex-clube, o Ceará. Embora não tenha entrado em detalhes, tanto o atleta quanto o seu empresário e o staff bicolor estavam debruçados sobre o desligamento, que, por pouco, não o deixou de fora da estreia bicolor.

Nicolas está devidamente regularizado o Paysandu. (Reprodução / BID)

Nicolas tem 34 anos e retornou ao Paysandu após passagens pelo Goiás-GO e Ceará. O jogador defendeu o Papão nas temporadas de 2019, 2020 e a metade de 2021 e esteve em campo em 103 vezes, com 37 gols marcados e os títulos do Parazão em 2020 e 2021.

Nesta quinta-feira o atacante concedeu entrevista coletiva e não escondeu o desejo de reencontrar a torcida após uma preparação intensa com vistas ao Parazão, que incluiu um jogo treino contra a Seleção de Barcarena e o amistoso contra a Tuna Luso, vencido pelos bicolores por 2 a 1.

"Tivemos a nossa viagem a Barcarena, onde eu me aproximei bastante dos torcedores, onde a gente estava em um hotel aberto, tinha contato todos os dias com torcedores. Mas, de fato, o clube optou esperar o momento certo, mais próximo à estreia, quando a documentação estaria toda regularizada, normalizada, e foi isso que aconteceu. Agora, jogando no Mangueirão e viajando pelo interior, vamos ter um pouquinho mais de aparições orgânicas, que são legais, eu gosto dessa proximidade com o torcedor, desse calor. O que sempre me encantou aqui foi a nossa torcida. Esses momentos me marcaram muito na primeira passagem", garantiu.