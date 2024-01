Na apresentação no Paysandu, Nicolas ignora Ceará e elogia Goiás: 'construí minha história'

O atacante Nicolas retorna ao Paysandu depois de três temporadas e, já na entrevista de apresentação, deixou um recado claro à torcida bicolor: 'não será igual à primeira vez'. Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira (18), o ídolo recente do Papão avaliou a passagem por clubes das séries A e B nos últimos anos e disse o que espera do Bicola para a próxima temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Pode ser até melhor (a passagem pelo Paysandu), mas não vai ser igual à primeira. Tudo é diferente, até a estrutura do clube. Eu vim pra dar o meu melhor e isso é o que importa. Conto com a ajuda da torcida, dos meus companheiros, do meu treinador pra escrever uma história tão bonita quanto a primeira", disse.

VEJA MAIS

Nicolas chegou ao Paysandu em 2019 e logo se tornou xodó da Fiel Bicolor. Em Belém, o jogador atuou com a camisa alviceleste em 103 partidas oficiais e marcou 37 gols. Após a boa passagem, ele foi transferido para o Goiás-GO, onde conquistou acesso à Série A e disputou a Primeira Divisão em 2022. Na temporada seguinte, ele foi transferido ao Ceará-CE.

Questionado sobre as trajetórias em clubes após a saída do Papão, em 2019, Nicolas elogiou o tempo em que defendeu o Goiás, mas não citou a passagem pelo Ceará, que durou de abril a dezembro do ano passado.

"Eu tive um momento muito feliz no Goiás, mas numa transição que me deixou triste. Apesar disso fui muito bem recebido, pela direção e pela torcida. Construí minha história lá, conquistei acesso, joguei Série A e fui bem feliz. Eu retorno agora pra um lugar maravilhoso. Todos sabem o que construí aqui, criei vínculos na cidade", explicou.

Treinando no Paysandu desde o início do ano, Nicolas ainda não sabe se poderá estrear pelo clube neste sábado (20), diante do Santa Rosa, pela primeira rodada do Parazão. O jogador ainda vive entraves burocráticos com o Ceará-CE, ex-clube, e precisa ser regularizado até a sexta (19) para ter condições de jogo.

A partida entre Paysandu e Santa Rosa, que será realizada no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.