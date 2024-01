Questionado sobre salários, Nicolas diz que 'abriu mão de muita coisa' para jogar no Paysandu

Apresentado no Paysandu nesta quinta-feira (18), o atacante Nicolas não deu detalhes sobre o contrato firmado com o Papão no início da temporada. Questionado sobre as bases salariais do acordo, o jogador disse que não estava confortável em revelar valores, mas disse que "abriu mão de muita coisa" para voltar ao Papão depois de três temporadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"É difícil falar sobre isso, valores às vezes não são legais de falar. Mas o que de fato aconteceu foi que eu abri mão de muitas coisas, de forma geral, para vir para cá. Isso não é uma coisa que eu coloco na balança, isso é algo que eu quis, foi uma vontade minha. Tem gente que opta por ficar no Sul, no Centro, recebendo menos, do que vir para cá. Eu optei por vir para cá porque decidi abrir mão de outras coisas", disse o jogador.

VEJA MAIS

Treinando no Paysandu desde o início do ano, Nicolas ainda não sabe se poderá estrear pelo clube neste sábado (20), diante do Santa Rosa, pela primeira rodada do Parazão. O jogador ainda vive entraves burocráticos com o Ceará-CE, ex-clube, e precisa ser regularizado até a sexta (19) para ter condições de jogo.

A partida entre Paysandu e Santa Rosa, que será realizada no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.