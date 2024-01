FPF confirma Dewson Freitas da Silva como árbitro de Paysandu e Santa Rosa; veja

Neste sábado (20), a partir das 19 horas, o torcedor fiel bicolor terá o aguardado reencontro com o seu time do coração, por ocasião do duelo entre Paysandu e Santa Rosa, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

Nesta quinta-feira, a Comissão de Arbitragem da FPF divulgou o quadro de profissionais que irão atuar na partida. O nome sorteado foi o do conhecido Dewson Fernando Freitas da Silva. Dewson foi árbitro da Fifa por cinco anos, mas perdeu o escudo em 2021 e hoje pertence à categoria Master da CBF.

Em campo, ele será auxiliado por Jhonatan Leone Lopes e Emanoel Ferreira do Amaral Junior. Já o quarto árbitro será Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. O analista de campo será Fernando José de Castro Rodrigues.

A FPF divulgou o quadro de arbitragem para a primeira rodada do Parazão 2024. (Divulgação FPF)

A expectativa para o jogo é bem grande, ao menos por parte da torcida, que já esgotou os ingressos do Lado B do estádio. No momento, restam apenas entradas para o Lado A, de arquibancada (R$ 30,00) e cadeira cativa (R$ 60,00). O Papão da Curuzu foi o terceiro colocado na edição de 2023, enquanto o Santa Rosa vem do segundo lugar na Segundinha, ao perder o título para o Canaã.