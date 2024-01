No Mangueirão, Remo goleia Canaã na estreia do time no Parazão 2024

O Clube do Remo estreou com o pé direito no Campeonato Paraense 2024. O time azulino enfrentou, na tarde deste domingo (21), o debutante Canaã, que pela primeira vez participa da elite do Parazão. O Leão Azul goleou a equipe do sudeste do Pará por 5 a 0, com gols marcados por: Pietro (contra), Echaporã, Ytalo e Camilo, no primeiro tempo; e Marco Antônio, no segundo tempo, com uma bela cobrança de falta. O jogo foi realizado no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

Escalações

A equipe azulina entrou em campo com Marcelo Rangel, Thalys, Ícaro, Reniê e Raimar; Daniel, Pavani e Camilo; Echaporâ, Ronald e Ytalo. O banco de reservas foi composto por: Leo Lang, Vidal, Bruno Bispo, Ligger, Nathan, Renato Alves, Paulinho Curuá, Henrique, Marco Antonio, Jaderson, Felipinho e Kanu. Um fato que chamou atenção é que o goleiro Vinicius, ídolo do clube, não foi relacionado para a partida.

Já o Canaã foi para o jogo com Poletine, Vinícius, Mímica, Pietro, W. Capanema, Samuel, Rangel, Derlan, Guilherme, Railson e Vini Santos. No banco estiveram: Pará, Balão, Leonam, André, Gabriel, Matheus, Bati, Ancelmo, Joel, Marudá, Zé Paulo e Thurram.

Como foi a partida

A partida teve início com o Remo exercendo pressão, e aos oito minutos, Echaporã penetrou na área do Canaã pelo lado esquerdo, realizou um cruzamento rasteiro, resultando em um gol contra de Pietro. O Leão abriu o placar no Mangueirão.

Já a primeira tentativa de finalização do Falcão, como é conhecido o Canaã, ocorreu apenas aos 18 minutos, com Railson girando de fora da área, chutando, e a bola passando próxima ao gol defendido por Marcelo Rangel.

O segundo gol do Leão aconteceu em seguida, com a bola sendo levantada na área após uma cobrança de falta, Echaporã aproveitou a sobra e marcou mais um para a equipe azulina. O Canaã tentou avançar, mas teve dificuldades para adentrar a área do Leão.

Na reta final do primeiro tempo, o Remo marcou mais dois gols. Aos 42 minutos, Ytalo recebeu a bola isolado, entrou na área do Canaã e finalizou para o fundo das redes. Já aos 45 minutos, Camilo aproveitou um descuido da defesa do Falcão, disparou um chute potente, sem chances para o goleiro Poletine: Remo 4 a 0 Canaã.

No segundo tempo, o técnico Ricardo Catalá fez algumas mudanças, diminuindo a intensidade da equipe, que mesmo assim permaneceu com boa posse no setor de ataque e envolveu a equipe do Canaã.

O Remo abusou das arrancadas laterais, pressionou a saída de bola do adversário e cavou muitas entradas no campo defensivo. Catalá ainda pode testar praticamente meia formação no segundo tempo, trocando todos os homens de frente.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o jogador Marco Antônio fez o quinto gol em uma cobrança de falta. Uma batida perfeita no ângulo direito de Poletine, ampliando o placar para 5 a 0. O Canaã, mesmo derrotado, vendeu caro o resultado, manteve uma postura aguerrida, mesmo diante da gritante diferença técnica entre seus jogadores.

Próximos jogos

O próximo jogo do Leão no Parazão será contra o Castanhal, na quarta-feira (24), às 20h, no Estádio Mangueirão. No mesmo dia, mas às 16h, o Canaã enfrenta o Cametá, no Estádio Benezão.

FICHA TÉCNICA

Remo x Canaã – 1ª Rodada do Campeonato Paraense 2024

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 21.01.2024 – Domingo

Horário: 16h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Ícaro, Reniê e Raimar; Daniel, Pavani (Henrique Vigia) e Camilo (Jaderson); Echaporâ (Marco Antônio), Ronald (Felipinho) e Ytalo (Kanu). Técnico: Ricardo Catalá.

Canaã: Poletine, Vinícius (Thurram), Mímica, Pietro, W. Capanema (Fred Batista), Samuel, Rangel, Derlan (Balão Marabá), Guilherme (Marudá), Railson e Vini Santos (Zé Paulo). Técnico: Emerson Almeida.