Remo anuncia dois atacantes: Ribamar e Kelvin, autor de gol de histórico pelo Porto-POR; vídeo

Às vésperas da estreia no Campeonato Paraense, o Remo anunciou duas contratações de peso para o setor ofensivo. Nesta sexta-feira (19), o Leão divulgou acordo com os atacantes Ribamar e Kelvin. Ambos tiveram passagens marcantes pelo futebol do Rio de Janeiro nos últimos anos.

O mais conhecido da dupla é o atacante Ribamar, de 26 anos. Revelado na base do Botafogo-RJ, o jogador já passou por Athletico-PR, América-MG, Ponte Preta-SP, Chapecoense-SC e Vasco-RJ. Foi a camisa do Gigante da Colina, inclusive, que o jogador mais vestiu, em 64 partidas.

Antes de assinar com o Remo, Ribamar estava no Náutico-PE, clube onde atuou durante a temporada de 2023. Lá, o atacante disputou apenas quatro partidas e marcou dois gols.

Kelvin, ex-Porto, é contratado pelo Remo (Divulgação/ FC Porto)

Já Kelvin, de 30 anos, também acumulou passagens pelo futebol carioca. Revelado na base do Paraná-PR, o jogador atuou com as camisas de Vasco-RJ, Fluminense-RJ e Botafogo-RJ. Além disso, o jogador atuou por dois dos quatro grandes times paulistas: Palmeiras-SP e São Paulo.

No entanto, ao contrário de Ribamar, Kelvin teve uma longa passagem pelo futebol europeu. Entre os anos de 2011 e 2015 o jogador defendeu as cores do Porto-POR. Pela equipe principal do clube português, o jogador atuou em 25 partidas e marcou quatro gols.

Antes do Remo, Kelvin atuava pelo Ryukyu, do Japão. Em duas temporadas no futebol do extremo-oriente, o atacante disputou 45 partidas e marcou um gol.

Herói portista

Na Europa, Kelvin protagonizou um momento marcante na história do Porto. Em 2013, a equipe do brasileiro recebeu o Benfica, maior rival, no Estádio do Dragão. A partida valia pela penúltima rodada do Campeonato Português e o Porto estava dois pontos atrás dos Encarnados na classificação.

O time de Lisboa saiu na frente, mas os donos da casa conseguiram a virada nos acréscimos – com um belo gol de Kelvin – venceram e passaram o rival na tabela. Na rodada seguinte, a última da liga, um triunfo sobre o Paços de Ferreira garantiu o título aos portistas.

Agenda

Ainda sem Ribamar e Kelvin, o Remo estreia no Campeonato Paraense neste domingo (21). Às 16h, no estádio Mangueirão, o Leão encara o Canaã, atual campeão da Segundinha. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.