Parazão 2024: torcida azulina celebra estreia do Remo contra o Canaã, no Mangueirão

Com ares de expectativa e confiança, a torcida azulina promete fazer uma grande festa no estádio Mangueirão, na tarde deste domingo (21), na estreia do Clube do Remo contra o Canaã dos Carajás, pela primeira rodada do Pazarão 2024. Do lado de fora, na expectativa pelo começo da partida, o “Fenômeno Azul”, como são conhecidos os torcedores remistas, estavam ansiosos e otimistas. Eles não perderam a oportunidades de dizer quais serão os seus placares do jogo.

O torcedor Igor Almeida, está entre os que não aguentavam de tanta ansiedade. "Muita saudade cara, tu é doido, esperando esse tempo todo, o time mesmo fazendo a gente sofrer a gente sente falta dele", afirma.

A família de torcedores azulinos volta ao campo com os filhos otimistas pela vitória do Remo. "Vai ser 2 a 0", afirmam animados sobre o placar.

O jogo foi marcado para começar às 16h, diante da equipe do Canaã, atual campeão da Segundinha do Parazão. Será um reencontro de uma torcida ainda chateada com ocorrido nas últimas temporadas, com eliminações precoces na Série C ainda na primeira fase, com um elenco totalmente reformulado, com contratações que estavam em uma divisão acima e com poucos remanescentes do time de 2023.

Rui Silveira, o “Zorro do Baenão” deu seu palpite para o jogo de hoje: "Estou muio empolgado hoje, a vitória do Leão", para ele o placar final será de 3 a 0.

O técnico do Canaã, Emerson Almeida, afirma estar com boas expectativas para a partida. “As expectativas são as melhores possíveis pela grandeza do jogo, pela grandeza do adversário, pelo momento histórico, não só na história do clube mas também da cidade de Canaã, cidade que deus abraçou e merece muito estar aqui hoje, então torcedor, jogue conosco, nos incentive que dentro de campo a gente vai dar o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo que é os três pontos”.