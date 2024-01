Com 20 contratações, Remo estreia no Parazão contra o Canaã no Mangueirão

Chegou o grande dia do reencontro do torcedor azulino com o elenco do Remo na temporada 2024. O Leão Azul faz a sua estreia no Campeonato Paraense, hoje (21), às 16h, no novo Mangueirão, diante da equipe do Canaã, atual campeão da Segundinha do Parazão. Será um reencontro de uma torcida ainda chateada com ocorrido nas últimas temporadas, com eliminações precoces na Série C ainda na primeira fase, com um elenco totalmente reformulado, com contratações que estavam em uma divisão acima e com poucos remanescentes do time de 2023.

O Remo entra em campo contra o Canaã tentando abrir a temporada com “pé direito”. O clube passou por mudanças, dentro e fora de campo, com o novo presidente, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que venceu a eleição em novembro do ano passado e trouxe com ele o executivo de futebol e CEO do Leão Azul, Sérgio Papellin, além de manter no comando o técnico Ricardo Catalá, que terminou a temporada 2023 conseguindo livrar o clube do rebaixamento e ganhou da nova diretoria, uma nova oportunidade, dessa vez iniciar um planejamento, buscar atletas e montar o elenco de forma equilibrada, para as disputas da temporada.

Pré-temporada

Em campo o técnico Ricardo Catalá tenta colocar em campo o melhor do elenco, após duas etapas da pré-temporada realizada em Belém, com hotel cinco estrelas, o mesmo em que a Seleção Brasileira ficou hospedada quando atuou contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, além de ter como base dos treinos o Estádio Baenão, com a estrutura no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e a academia. A pré-temporada dos azulinos foi dividida em duas partes, uma teve início ainda no mês de dezembro, contando com parte do elenco e a segunda que iniciou no dia 2 de janeiro, já com a presença de todos as novas contratações e utilizando todo o staff do clube.

Expectativa do torcedor

O Remo fez para essa temporada 20 contratações, sendo as duas na última sexta-feira (19), que foram os atacantes Ribamar e Kelvin. Entre os jogadores fechados com o Leão, a torcida quer saber como lateral-direito Raimar se comporta na sua volta ao clube, quem será o novo goleiro da equipe, já que Vinícius, titular absoluto nas últimas sete temporadas, possui uma “sombra” à altura para brigar pela titularidade, após a contratação do goleiro Marcelo Rangel, além dos meias Pavani e Camilo e do atacante Ytalo, que estavam disputando a Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada.

Equipe

Nos dois jogos-treino que o Remo realizou em preparação para a estreia, o técnico Ricardo Catalá movimentou todo o grupo de olho 100% na parte física. O comandante azulino chegou a falar que pouco importava para ele o resultado dos confrontos diante do Pinheirense e Santa Rosa, em que o Remo venceu por 4 a 1 e 2 a 0, respectivamente. Mas levando em consideração o jogo-treino diante do Santa Rosa, que é uma equipe que também vai disputar o Parazão, o Leão deve contar com Marcelo Rangel no gol, substituindo o ídolo Vinícius e no meio Pavani e Camilo, com Ytalo formando dupla de ataque com Echaporã.

Canaã

O Leão encara o caçula do Parazão. O Canaã está pela primeira vez disputando a elite do futebol paraense e conquistou o direito de jogar a Primeira Divisão do estadual após conquistar o título da Segundinha, no ano passado. A equipe comandada pelo técnico Emerson Almeida não parou após o título e emendou uma pré-temporada com quase 40 dias. O Falcão possui no elenco o atacante Paulo Rangel, com passagens pelo Paysandu e Tuna, além do zagueiro Mimica, defensor que jogou pelo Remo nas temporadas de 2018, 2019, 2020 e 2021 e que conquistou os títulos estaduais de 2018, 2019, além de ter sido peça importante na conquista do acesso do Leão à Série B em 2020.

Já em atividade

A equipe do Canaã chega para o jogo diante do Remo com a parte física em dia, já que trabalha a mais tempo e já realizou uma partida oficial nesta temporada. O Falcão foi finalista na decisão da Supercopa Grão-Pará, em que o campeão da primeira divisão [Águia de Marabá], encarou o campeão da Segundinha [Canaã]. A partida terminou com o placar de 1 a 0 para o Águia, com um gol aos 53 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Canaã – 1ª Rodada do Campeonato Paraense 2024

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 21.01.2024 – Domingo

Horário: 16h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Remo: Marcelo Rangel (Vinícius); Thalys, Ícaro, Reniê, Raimar; Daniel, Camilo, Pavani; Ronaldo, Echaporã e Ytalo. Técnico: Ricardo Catalá.

Canaã: Matheus Poletine; Vinícius, Mimica, Mateus Martins e Werley Capanema; Balão Marabá, Hatos, Wanderlan e Railson; Vini Santos e Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida.