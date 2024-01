Com gol de Nicolas, Paysandu vence o Santa Rosa na estreia do Parazão

Em uma noite de retorno e estreia no estádio do Mangueirão o Paysandu deu o pontapé inicial no Campeonato Paraense 2024. Com uma vitória sobre o Santa Rosa, por 1 a 0 neste sábado (20), o Papão, que enfrentou alguns sustos no primeiro tempo, demonstrou superioridade no segundo, garantindo uma atuação positiva na primeira rodada.

1º Tempo

O jogo começou com ambos os times buscando espaço e tentando impor seu ritmo. O Santa Rosa, determinado a surpreender, acumulou jogadores na área, formando uma barreira defensiva na tentativa de conter o avanço bicolor. No entanto, o Paysandu logo demonstrou qualidade técnica, amadurecendo ao longo da partida.

O Santa Rosa conseguiu causar alguns pequenos sustos à defesa do Paysandu, mas o goleiro bicolor se mostrou seguro, evitando que qualquer ameaça se concretizasse. O primeiro tempo não teve muitas chances de gol. Um dos lances mais perigosos foi após um escanteio cobrado por Edinho, que mostrou boa movimentação. Além dele, o lateral-esquerdo Bryan, com velocidade e ganhando praticamente todas as jogadas, acabou sendo um dos destaques positivos da equipe.

2º Tempo

O ponto de virada ocorreu logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos. O ídolo da torcida bicolor, atacante Nicolas, demonstrando sua categoria, aproveitou uma jogada construída pelo time alviceleste. Bryan, pela esquerda, fez um drible e acionou Edinho na ponta. Com visão de jogo apurada, Edinho cruzou rasteiro para o centro da área, onde Nicolas só teve o trabalho que empurrar a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para o Papão.

A partir desse momento, o time bicolor consolidou seu domínio, controlando as ações e buscando ampliar a vantagem. O Santa Rosa teve uma grande chance de marcar aos 9 minutos, depois de um erro de Wanderson, mas o atacante do Macaco-Preto tentou de cobertura e errou.

Aos 20 minutos, Hélio dos Anjos mudou completamente o meio de campo, tirando Val Soares, Gabriel Bispo e Juninho, para colocar Netinho, João Vieira e Biel. Já aos 26 minutos, depois de um lance inacreditável, após contra-ataque puxado por Nicolas, João Vieira chutou para fora. Já no final do jogo, João Vieira tentou mais uma vez, mas perdeu após duas defesas do goleiro Cláudio Vitor.

Ainda no finalzinho o Santa Rosa quase marcou o que seria um balde de água fria no Papão. A bola, porém, bateu na trave.

Ao final do confronto, a torcida bicolor, que compareceu em peso ao Mangueirão, celebrou a estreia vitoriosa do Papão. O técnico Helio dos Anjos e os jogadores demonstraram confiança e prometeram empenho nas próximas partidas, aumentando as expectativas dos torcedores para uma temporada com ainda mais conquistas.

O Paysandu sai de campo com os três pontos e a certeza de que está no caminho certo para a próxima partida que acontece na quarta-feira (24), diante do Canaã, no Estádio São Benedito. Já o Santinha enfrenta, no mesmo dia, o São Francisco, no CT do Japiim, em Castanhal.

Ficha técnica:

Paysandu x Santa Rosa

1ª rodada do Campeonato Paraense de 2024

Data: 20 de janeiro, sábado

Hora: 19h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF)

Auxiliares: Jhonatan Leone Lopes e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Gol: Nicolas

Cartões Amarelos: Alysson (Santa Rosa)

Cartões Vermelhos: Não houve

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan; Gabriel Bispo (João Vieira), Val Soares (Netinho) e Juninho (Biel); Leandro (Jean Dias), Nicolas e Edinho (Hyuri).

Técnico: Hélio dos Anjos.

Santa Rosa: Cláudio Victor; David (Felipe Vigia), Diego Macedo, Diego Fracarolli e Rony; Cristian, Yure (Thiago Miranda), Ryan (Alysson) e Leandro; Arian (Pedro Sena) e Flávio (Lucas Roberto).

Técnico: Rodrigo Reis.