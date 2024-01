Com desfalques, Paysandu estreia na temporada 2024 diante do Santa Rosa, no Mangueirão

Chegou a hora, torcedor bicolor! Após conquistar o acesso à Série B do Brasileirão no final da última temporada, o Paysandu volta a campo neste sábado (20), depois de três meses, para dar o pontapé inicial no calendário de jogos de 2024. O adversário neste primeiro compromisso do ano será o Santa Rosa, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida será realizada no estádio Mangueirão, em Belém, a partir das 19h.

Desde que entrou em campo pela última vez, no dia 7 de outubro do ano passado, quando perdeu para o Volta Redonda-RJ, mas garantiu o acesso à Série B, o Paysandu realizou uma grande reformulação no elenco. Nos últimos meses, o Papão contratou 18 jogadores - foi a segunda equipe da Segundona que mais foi ao mercado - e manteve poucos jogadores do time-base do ano passado. Por conta disso, os testes de pré-temporada evidenciaram um problema: a falta de entrosamento.

Em 2024, o Papão já disputou duas partidas não oficiais: contra a seleção de Barcarena e contra a Tuna Luso. O Bicola saiu vitorioso de ambos os compromissos - 4 a 0 e 2 a 1, respectivamente - mas deixou parte da Fiel desconfiada. Sobretudo na partida contra a Lusa, o clube alviceleste pecou no momento ofensivo, principalmente na concretização dos passes, e por pouco não sofreu o empate.

Segundo o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, essa demora no encaixe da equipe é gradual, já que o clube reformulou o elenco praticamente inteiro. Apesar disso, o Papão conta com referências - novas e antigas - para manter o time nos eixos.

A principal delas é o atacante Nicolas, ídolo recente da torcida bicolor. Após uma marcante passagem pelo clube entre os anos de 2019 e 2021, o jogador voltou à Curuzu e será titular diante do Santa Rosa. Nos últimos dias, o Papão correu contra o tempo para regularizar o jogador, que tinha pendências contratuais com o Ceará-CE, ex-clube. No entanto, tudo foi resolvido na última quinta-feira (18) e o atleta está apto para o jogo.

Outra referência do Papão, mas que não deve jogar, é o meia Robinho. Maestro do elenco bicolor que conquistou o acesso no final do ano passado, o jogador está no departamento médico e deve ficar fora dos gramados por mais alguns dias. Além dele, passam por tratamento no Papão o goleiro Diogo Silva, o lateral-esquerdo Geferson, o zagueiro Lucas Maia, e o meia Vinícius Leite.

Santa Rosa

Já o Santinha está motivado para voltar a elite do Parazão. Tradicional no futebol do estado, o clube passou por uma reformulação total nos últimos dois anos, mudando de cores, escudo e direção. Hoje, sob a administração de Roma Merabet, paraense e ex-jogador do Flamengo, a equipe quer chegar o mais longe possível na Primeira Divisão.

No ano passado, o primeiro passo foi dado: o clube terminou em segundo na Segundinha e garantiu o acesso ao Parazão. Para se manter na elite, o Santinha aposta no trabalho do jovem técnico Rodrigo Reis, de 37 anos, ex-jogador e que treinou Cametá e São Raimundo.

No elenco, o destaque da equipe é o atacante Flávio, de 22 anos, que foi formado nas categorias de base do Paysandu. Além dele, o clube contra com outros jogadores conhecidos do futebol paraense, como o lateral Rony (ex-Remo), o volante Alysson (ex-Tuna), o meia Tiago Miranda (ex-Remo), e os atacantes Laércio (ex-Paysandu) e Pedro Sena (ex-Remo).

Ficha técnica:

Paysandu x Santa Rosa

1ª rodada do Campeonato Paraense de 2024

Data: 20 de janeiro, sábado

Hora: 19h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF)

Auxiliares: Jhonatan Leone Lopes e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Quarto árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan; João Vieira (Gabriel Bispo), Val Soares (Netinho) e Juninho; Leandro, Nicolas e Edinho. Técnico: Hélio dos Anjos.

Santa Rosa: Cláudio Victor; David, Diego Macedo, Diego Fracarolli e Leandro; Cristian, Alisson, Laércio e Lucas; Pedro Sena, Flávio. Técnico: Rodrigo Reis.