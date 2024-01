Autor do gol da vitória do Paysandu, Nicolas revela problemas antes de jogo do Parazão: ‘passei mal’

O atacante Nicolas teve uma noite dos sonhos no Mangueirão. No primeiro jogo no retorno a Belém, o jogador marcou o gol da vitória de 1 a 0 do Paysandu sobre o Santa Rosa, pela primeira rodada do Parazão 2024. Apesar disso, o Cavani da Amazônia assumiu que não estava na melhor forma física. Em entrevista após o final do jogo, o atleta disse que teve uma noite difícil, do ponto de vista da saúde.

"Eu tive uma noite muito conturbada, passando mal. Por conta disso, acabei tendo uma lesão no olho, um hematoma. Tava bem ruim e desidratei bastante. Apesar disso, consegui ajudar o clube e terminei bem o jogo", disse o atacante bicolor.

Nicolas jogou com um hematoma no olho esquerdo, depois de passar mal na véspera do jogo (Cristino Martins/ O Liberal)

O gol de Nicolas foi marcado no início do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto da etapa final, o jogador aproveitou um cruzamento rasteiro de Edinho para escorar a bola pro fundo do gol. O tento, inclusive, pôs fim a um jejum do atacante, que não balançava as redes desde julho de 2023.

Apesar da consagração e a vitória bicolor, Nicolas diz que o time ainda tem muito a evoluir. No entanto, ele acredita que o Papão deve começar a desempenhar melhor dentro de campo e que boas atuações devem ocorrer em breve.

"Fico feliz com o meu retorno e sei que é importante começar com o pé direito. Não fizemos um jogo perfeito e sei que temos que melhorar em vários aspectos pra gente tentar buscar nossos objetivos no ano. Acredito que temos, sim, condições de alcançá-los", afirmou.

O próximo jogo do Paysandu no Parazão será na quarta-feira (24), diante do Caeté, pela segunda rodada da competição. O jogo, que começa às 15h30, será disputado no estádio Diogão e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.