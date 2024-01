Edinho diz que Paysandu está longe da melhor forma física, mas frisa: ‘Lutando pela perfeição’

O atacante Edinho, que retornou ao Paysandu depois de nove temporadas, foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira (19), no estádio da Curuzu. Em conversa com os jornalistas, o atacante fez questão de frisar uma coisa: a equipe ainda não está 100% fisicamente. Segundo ele, há um desnível no ritmo dos jogadores, que deve ser percebido pela torcida nas primeiras rodadas.

"Acho que os amistosos foram importantes pra ver como a gente tá se sentindo. Foram poucos dias de pré-temporada, mas o elenco do ano passado está treinando desde cedo. Acho que estamos atrasados umas 20 sessões de treino em relação a eles. Vamos demorar um pouco para chegar nesse ritmo, mas espero logo estar 100% fisicamente para ajudar o Paysandu", explicou.

A valência física, inclusive, é uma das principais de Edinho. Desde a última passagem pelo Papão, o jogador se destacava pela velocidade e agilidade. Foram esses atributos que ajudaram o jogador a ter a melhor temporada da carreira em 2023 - com 6 gols e 12 assistências pelo Sport-PE - e marcar um dos tentos da vitória bicolor sobre a Tuna Luso, por 2 a 1, em amistoso disputado na última segunda (15).

Apesar de saber que ainda há muito a melhorar, Edinho pede paciência da Fiel Bicolor. Segundo ele, por meio da rotina de treinos de Hélio dos Anjos, o elenco bicolor chegará à plenitude física em breve, justamente no momento mais decisivo do estadual.

"Precisamos muito do torcedor nos jogos. Peço que eles entendam que a gente não vai começar 100% fisicamente, mas estamos lutando por essa perfeição. Queremos nos adaptar o máximo possível ao estilo do Hélio, que gosta de um time agressivo. É um time de muita intensidade, que não para de correr", disse.

O Paysandu, com Edinho entre os relacionados, estreia na temporada 2024 neste sábado (20), diante do Santa Rosa, pela primeira rodada do Parazão. A partida, que será disputada no Mangueirão, a partir das 19h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.