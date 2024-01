Jogos Parazão 2024: veja quem se enfrenta neste sábado (20/01), horários e onde vai passar ao vivo

A 1° rodada do Parazão 2024 inicia no sábado (20/01), com partidas do Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso e outros. Confira os horários, onde assistir os jogos ao vivo e a tabela da competição.

Quais são os jogos do Parazão do sábado (20/01)?

São Francisco x Caeté - 10h - Sem informações Bragantino x Tapajós - 15h30 - Sem informações Águia de Marabá x Tuna - 16h30 - Sem informações Cametá x Castanhal - 17h - Sem informações Paysandu x Santa Rosa - 19h - TV Cultura e Youtube (Esporte na Cultura)

Onde posso assistir aos jogos do Campeonato Paraense neste sábado (20/01)?

Alguns jogos do Campeonato Paraense poderão ser assistidos pela TV Cultura e no canal Esporte na Cultura, no Youtube.

Confira a tabela de classificação do Parazão 2024

Grupo A

Bragantino Canaã Castanhal Águia de Marabá

Grupo B

Caeté Cametá Remo Santa Rosa

Grupo C

Paysandu São Francisco Tapajós Tuna