Mais do que um homem-gol: Nicolas fala como deve atuar pelo Paysandu na Série B de 2024

O Paysandu terá muito mais que um homem-gol no comando do ataque da temporada de 2024. Pelo menos é o que afirma o atacante Nicolas, titular da posição, e que retorna à equipe após três temporadas. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o camisa 11 do Papão revelou que deve atuar mais distante da área, funcionando como uma espécie de pivô ofensivo. No entanto, o Cavani da Amazônia disse qual deve ser a principal arma para decorrer da temporada: a bola aérea.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Eu tenho a minha característica de jogar. Talvez a minha valência tenha mudado um pouquinho desde que saí, até porque os estilos dos times que joguei eram diferentes, mas pretendo manter aqui um perfil parecido. Sou um cara que chega muito forte na área, que apoia companheiros no meio de campo, flutuo fora da área, saio para jogar. Eu, por atuar muitos anos no lado de campo, tenho essa facilidade de jogar fora da área", disse Nicolas.

Apesar de ser um ídolo recente da torcida do Paysandu, Nicolas terá como sombra as boas atuações do atacante Mário Sérgio, artilheiro da equipe na última temporada e que saiu do clube para o Mirassol-SP em 2024. Durante a Série C de 2023, o jogador marcou 22 gols em 44 jogos com a camisa do Papão.

Apesar da comparação, Nicolas diz que pode corresponder as expectativas da torcida. Tudo, no entanto, vai depender de como será escalado. Segundo ele, o técnico Hélio dos Anjos tem planos de como usar o centroavante em partidas especiais durante o ano.

"Tem partida que ele deve preferir que eu fique mais na área, outras ele vai querer que eu flutue mais. Isso vai mudando jogo a jogo e vamos vendo a melhor maneira de encaixar na equipe", explicou.

Hélio, inclusive, parece ter sido um dos principais motivos que fizeram o jogador voltar à Curuzu. Em 2019, quando chegou ao Papão, Nicolas atuava como ponta-esquerda. Foi Hélio dos Anjos, naquele ano, que trouxe o jogador para função de centroavante, o que abriu portas para uma carreira nacional de sucesso do Cavani da Amazônia.

"É muito prazeroso trabalhar com o Hélio. Ele cobra demais, bastante. Muitas vezes ele dá um puxãozinho de orelha, mas isso é totalmente natural. Quando nós sabemos de onde vem a cobrança, acho que ela se torna ainda mais valorizada. Tenho certeza que com ele vamos receber bons resultados nesse ano", avaliou.

Retrospecto

Nicolas chegou ao Paysandu em 2019 e logo se tornou xodó da Fiel Bicolor. Em Belém, o jogador atuou com a camisa alviceleste em 103 partidas oficiais e marcou 37 gols. Após a boa passagem, o jogador assinou com o Goiás-GO, onde conquistou acesso à Série A e disputou a Primeira Divisão em 2022. Na temporada seguinte, ele foi transferido ao Ceará-CE.